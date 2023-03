Revitalizada, praça de esportes do São Vito deverá ter aulas de beach tennis

Espaço passou a contar com uma quadra de areia no lugar da piscina, entre outras melhorias

Obra de revitalização foi entregue nesta quinta - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

A Praça de Esportes Luiz Meneghel, do São Vito, em Americana, deverá ter aulas de beach tennis. Nesta quinta-feira, na entrega da obra de revitalização do local, o secretário municipal de Esportes, Marcio Leal, afirmou que tem trabalhado nesse sentido.

As atividades ocorreriam na nova quadra de areia, construída no lugar da piscina, que estava desativada há anos.

“Estamos conversando com uma professora para começar as aulas de beach tennis”, apontou Marcio. Segundo ele, o espaço já conta com aulas de karatê, vôlei, kung fu e futsal.

A quadra externa de piso também foi beneficiada na revitalização, com nova pintura. As melhorias ainda incluem novo visual, instalação de iluminação de LED e recuperação dos alambrados e sanitários, entre outras.

A prefeitura investiu R$ 174 mil na obra. Também houve uma contribuição estimada em R$ 16 mil das empresas Jeferson Marré – Pinturas Prediais, Pura Construtora e Incorporadora e Brand Têxtil, por meio do Programa Amigo do Esporte.

O prefeito Chico Sardelli (PV) disse ter cobrado a reforma em setembro do ano passado, quando esteve no local para a inauguração do novo piso da quadra do ginásio. Ele contou que, na ocasião, não gostou das condições do espaço. “Calhou de chover, e choveu dentro”, relatou.

Agora, Chico aprova a estrutura, que não possui mais problemas de infiltração. “É muito importante, principalmente na questão da atenção social, da atividade para as crianças que aqui estão, para os idosos, que já cumpriram sua parte”, declarou.

A próxima obra da Secretaria de Esportes vai ocorrer na praça esportiva do Zanaga ou do Ipiranga e será realizada por meio de um recurso de R$ 300 mil intermediado pelo deputado federal Alexandre Leite (União Brasil).