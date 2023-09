Revitalização do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar contou com recurso de Padilha

A emenda de R$ 249.077 destinada por Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais do governo Lula (PT), enquanto deputado estadual, foi usada para a revitalização do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar – 192, entregue neste sábado (2), em Americana. A prefeitura contribuiu com a contrapartida de R$ 391.565.

Revitalização do serviço 192 foi entregue neste sábado, em Americana – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Localizado na Rua Almeida Pioli (travessa com Rua Cuiabá), no Jardim Nossa Senhora de Fátima, ao lado do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, o serviço é gratuito e funciona 24 horas, com orientações e o envio de ambulâncias pelo número 192, acionadas por uma central de urgência.

A coordenadora do serviço, enfermeira Adriana Pacheco disse que as obras de revitalização foram pensadas para atender às necessidades dos profissionais que atuam no local.

Atualmente, a cidade conta com duas ambulâncias de suporte básico de vida, tripuladas por dois técnicos de enfermagem e um condutor, e uma viatura de suporte intermediário, tripulada por um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um condutor.

O efetivo é composto de por dez enfermeiros, 14 técnicos de enfermagem, seis condutores e um servente hospitalar.

Em 2022 foram realizados 7.525 atendimentos na cidade, média mensal de 627 ocorrências. Até junho de 2023 foram 4.560 atendimentos, uma média de 775 a cada mês, e tempo de resposta estimado em 22 minutos.