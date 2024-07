Revitalização do Mercado Municipal será entregue neste domingo

Projeto contempla reorganização visual do prédio principal e do anexo, com conexão entre os dois edifícios, pintura padronizada e pátio externo

A Prefeitura de Americana entrega as obras de revitalização do Mercado Municipal, neste domingo (30), às 10 horas.

O projeto de reforma foi elaborado pela Secretaria de Planejamento e executado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, contemplando a reorganização visual do prédio principal e do anexo, com conexão entre os dois edifícios, pintura padronizada e pátio externo.

Investimento na revitalização do espaço foi de R$ 912,6 mil – Foto: Rodrigo Francischangelis/Prefeitura de Americana

O projeto incluiu a reforma completa dos sanitários, pavimentação e nivelamento do estacionamento, novo projeto de drenagem, reforma do muro que faz divisa com a linha férrea, instalação de mobiliário urbano, instalação de piso de pedra portuguesa bege em toda a parte externa, alargamento da calçada da fachada principal, retirada de toldos e coberturas atuais e substituição por outros padronizados, iluminação externa em LED e pintura viária.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O investimento foi de R$ 912,6 mil, proveniente de dois convênios: um no valor de R$ 500 mil, com contrapartida prevista de R$ 18,6 mil, destinado por meio de emenda do deputado estadual Roque Barbiere (Avante), e outro de R$ 350 mil, com contrapartida prevista de R$ 44 mil do prêmio que o programa Comitê de Retomada Econômica recebeu da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional.