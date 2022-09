Revitalização da quadra do São Vito é entregue em Americana

A quadra poliesportiva da Praça de Esportes Luiz Meneghel, no bairro São Vito, em Americana, foi reinaugurada nesta quinta-feira (1°). O espaço recebeu melhorias nas tabelas de basquete, rede de vôlei, equipamentos e piso vinílico. O evento contou com a presença de autoridades municipais, como o prefeito Chico Sardelli (PV), e do secretário estadual de Esportes, Thiago Milhim.

Revitalização do espaço foi entregue nesta quinta-feira – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

As melhorias na quadra foram possíveis após Americana ser contemplada com convênios, por meio do Programa 100% Esporte para Todos, do governo estadual, que viabiliza investimentos para a prática esportiva, com a criação, aquisição de equipamento ou ainda melhorias de academias ao ar livre, pistas de skates, campo de futebol, revitalização de quadras esportivas, entre outros. A cooperação entre prefeitura e Estado foi intermediada pelo vereador Leco Soares (PODEMOS).

Para a reforma foram investidos R$ 295,5 mil. O local teve o piso da quadra substituído por material vinílico, aquisição de tabelas de basquete, redes, bolas e demais equipamentos. Foram reformados ainda o banco de reservas e as arquibancadas receberam nova pintura. Um tapetão para cobrir a quadra em caso de eventos, para não danificar o piso, também foi adquirido.

Evento contou com a presença de autoridades municipais – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

“Esse piso é da mesma qualidade daqueles que foram usados nas Olímpiadas, é confortável e traz segurança ao atleta”, destacou o secretário estadual.

Ele garantiu também que o piso tem uma garantia de 10 anos.

A Secretaria de Esportes de Americana, Grasiele Agostinho Rezende da Silva, agradeceu os investimentos e afirmou que melhorias no telhado do espaço serão feitas posteriormente.

“Essa quadra é muito utilizada pela população, que merecia esse carinho. Ela estava abandonada”, relatou.

Ainda sobre melhorias, o prefeito afirmou ao LIBERAL que tentará com recursos próprios ou parcerias realizar outras obras no local, como a reforma do telhado e pintura do lado externo.

“Internamente está muito bom, perfeito, mas tem alguns reparos a serem feitos ainda”, disse o chefe do Executivo.