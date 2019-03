Réus pela morte de comerciante serão julgados em maio

Dois dos três acusados pela morte do comerciante Marcos Antonio Stival Junior, de 25 anos, ocorrida em maio de 2017 em Americana, serão submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri no dia 14 de maio deste ano. Rogério Henrique da Silva e Valdeir Ferreira da Silva respondem por crimes diferentes no caso.

Stival foi morto com um tiro na cabeça em uma construção próxima do seu depósito de bebidas. Antes disso, o estabelecimento foi roubado por dois homens, que após pegarem o dinheiro do caixa e mercadorias, determinaram que ele fosse até o local onde acabou executado. Foto: Arquivo pessoal

A decisão dos bandidos de matar o comerciante, mesmo sem reação ao assalto por parte dele ou dos clientes, chamou a atenção dos investigadores para a possibilidade de um crime de homicídio e não latrocínio (roubo seguido de morte).

Rogério Henrique é apontado como mentor do assassinato. Já Valdeir responde apenas pelo roubo, que segundo a acusação foi praticado apenas para mascarar o homicídio. O executor do crime seria Rogério Rodrigues Ramalho, que teve o processo desmembrado e não tem prazo para ir à julgamento. Todos negam as acusações.

A investigação da Polícia Civil, que baseou a denúncia oferecida pelo Ministério Público, aponta que Henrique, que também possui um depósito de bebidas no Jardim Boer, estaria incomodado com a concorrência.

Ele teria, então, prometido R$ 1 mil a Ramalho para simular o assalto e praticar o assassinato. A denúncia sustenta, ainda, que os dois “assaltantes” fugiram em um carro do suposto mentor.

Valdeir, que responde apenas pelo roubo, chegou a confessar a participação no crime em depoimento à polícia. Ele afirmou que não sabia que a real intenção dos outros dois era matar a vítima. Em juízo, no entanto, negou que tenha prestado o depoimento e se disse vítima de coação.

A defesa de Rogério Henrique nega qualquer participação dele no caso. “Já esperava a designação do júri e a oportunidade de mostrar para os jurados que prenderam a pessoa errada”, afirmou o advogado Willian César Pinto de Oliveira.