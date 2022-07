Reunião virtual de comissão de diversidade da OAB é alvo de ataques

Uma reunião virtual promovida pela Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da 48ª subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), de Americana, sofreu ataques homofóbicos de hackers, nesta segunda-feira.

Com o tema “LGBTfobia, discurso de ódio e os limites da liberdade de expressão”, o objetivo do encontro era abordar questões que estão ocorrendo com mais frequência.

Os criminosos invadiram a sala, desativaram os microfones, passaram a divulgar palavras ofensivas e chegaram a divulgar vídeos com apologia ao nazismo.

O presidente da OAB em Americana, Melford Vaughn Neto, diz que a OAB divulgou uma nota de repúdio ao ataque, que considera contra aos direitos e garantias individuais do cidadão e representa ataque direto à própria advocacia, visto que o fato criminoso foi praticado em ambiente institucional.

“A reunião não era destinada apenas aos advogados, no convite foi divulgado o link de acesso, que infelizmente foi usado para a invasão. Logo no início das atividades havia 25 pessoas na sala virtual, que já consideramos como um número alto. No entanto grande parte delas não tinha fotos e usava ‘personagens’. No meio da reunião, os responsáveis pela invasão travaram o microfone e tocaram um funk pesado. Eles foram expulsos, mas voltaram com nome de pessoas”, disse o presidente.

Presidente da OAB, Melford Neto repudiou ataques – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A OAB fez um boletim de ocorrência e espera que a Polícia Civil consiga as identidades dos envolvidos, que serão responsabilizados criminalmente.

Vaughn Neto, que assumiu a presidência da entidade em novembro de 2021, destaca a importância da discussão sobre as questões que envolvem as minorias.

“Além da Comissão da Diversidade Sexual, criamos a da Racial, porque entendemos que precisamos fazer a inclusão e fugir do discurso de ódio, que tanto afeta a sociedade em vários aspectos. Destacamos que não somos ligados a partidos políticos. Nossa única política é a institucional”, finaliza.