Reunião entre amigos termina com facada em Americana

Um ajudante de 46 anos foi esfaqueado pelo amigo na noite desta quinta-feira (7), no Jardim Bela Vista, em Americana. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.

Foto: Google Maps

A vítima contou em boletim de ocorrência que esteve desde as 13h na casa do homem, na Rua Hermínio Sacilotto, bebendo cerveja e conversando com ele quando, por volta das 19h40, os dois, já embriagados, começaram a discutir.

O autor teria agredido o ajudante verbalmente e o esfaqueado na lombar com uma faca de serra. Ainda sangrando, a vítima foi até a CPJ para o registro da ocorrência. Lá, uma ambulância foi acionada, os socorristas fizeram a assepsia no ferimento superficial e orientaram o homem a procurar atendimento no posto de saúde para atualização de vacinas.

O ajudante passará por exame de corpo de delito, e foi orientado quanto ao prazo de seis meses para oferecer uma representação criminal contra o acusado para que ele responda pelo crime.