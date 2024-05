Reunião define ações de coleta seletiva na 36ª Festa do Peão

Reunião aconteceu na noite da última quarta-feira - Foto: Divulgação

Representantes da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, se reuniram na noite desta quarta-feira com a cooperativa de reciclagem Cooperlírios, Supermercados São Vicente e o CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) para alinhar como funcionará a coleta seletiva durante a 36ª edição da Festa do Peão de Americana, que começa no próximo dia 7.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a administração, a coleta seletiva no evento vai reunir 80 agentes divididos nos períodos da manhã e noite, a partir da abertura. A previsão é de que o trabalho se estenda até dois dias depois do encerramento do rodeio, cuja última data é 16 de junho.

Para o secretário de Meio Ambiente de Americana, Fábio Renato de Oliveira, as parcerias são muito importantes. “Naturalmente, com o grande volume de pessoas que passam pela festa, a gente tem a questão dos resíduos, trabalhada junto com a Cooperlírios. A família São Vicente também agrega muito e vem fazendo toda a diferença para dar uma humanização aos colaboradores que fazem essa segregação dos materiais, deixando a Festa do Peão com esse círculo de sustentabilidade”, destacou.

Há mais de 10 anos, o Grupo São Vicente, por meio dos Supermercados São Vicente, é responsável por toda alimentação dos agentes durante a Festa do Peão de Americana.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

São fornecidos café da manhã, almoço, jantar e lanche da noite. Ao final do trabalho, o São Vicente oferece ainda uma cesta básica e um kit de higiene e limpeza para cada agente.

No ano passado, foram coletadas 71 toneladas de resíduos, divididos em 9 toneladas de recicláveis e 62 toneladas de materiais orgânicos. Toda a receita gerada pelos recicláveis é distribuída entre os cooperados que trabalharam no evento.