Retornos fechados na Avenida Iacanga incomodam

Comerciantes e motoristas que passam pela Avenida Iacanga, em Americana, além de moradores das ruas das imediações, estão sofrendo com longas filas de veículos desde que a via passou por obras que diminuíram a quantidade de retornos existentes no canteiro central.

Foto: João Carlos Nascimento/O LIBERAL

A avenida ganhou recapeamento total, sinalização e semáforos, mas as pessoas que usam a via identificaram problemas no planejamento. “Fecharam todos os cruzamentos da avenida. Agora tem só dois pontos para fazer retorno. Então fica com fila sempre. Está muito ruim, caótico. É uma avenida principal da cidade e os carros ficam parados na faixa de pedestres. A gente está com um abaixo-assinado também para ver se a prefeitura faz alguma coisa”, afirmou a comerciante Thaila Belluco, de 28 anos, que trabalha e mora no local.

A reportagem do LIBERAL pediu um posicionamento da Utransv (Unidade de Trânsito e Sistemas Viários) de Americana, mas não houve retorno até o fechamento da edição.