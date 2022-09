Retorno de atividades emociona idosos e orquestra em Americana

Orquestra Sanfônica fez apresentação no Lar dos Velhinhos neste sábado - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A manhã deste sábado foi marcada pela retomada oficial das atividades promovidas por associações junto ao Residencial Benaiah e ao Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula, em Americana. A Orquestra Sanfônica compareceu aos dois lugares para emocionar e levar alegria aos idosos, que receberam pela primeira vez um grupo externo após a pandemia da Covid-19.

As apresentações seguiram alguns critérios sanitários, como ser realizada mais longe do público, cumprir com o uso de máscara e evitar contato direto com os residentes dos dois locais.

“É muito importante esse retorno para eles. Mesmo que 28 dos 35 atendidos estejam em uma cadeira de rodas, é só observar, todos estão batendo palma, cantando, se divertindo, é lindo de ver”, afirmou Regina Silva, presidente do Lar dos Velhinhos de Americana, que foi o segundo palco para a Orquestra, às 10h30.

O primeiro foi às 9h, no Benaiah. A missão de alegrar, nesse caso, era mais difícil, já que um dos residentes, de 87 anos, faleceu na sexta-feira e seria sepultado ainda pela manhã do sábado, logo após a apresentação. Segundo a terapeuta ocupacional da casa de repouso, Andréia Pina, tanto os moradores quanto a equipe sentiram muito a perda, já que o idoso residia no local há 15 anos.

Santina Scarpario, de 71 anos, disse que estava triste com o acontecido, mas que ouvir as músicas a ajudou. “Gostei da presença deles, ajuda a distrair um pouco, e eu gosto porque sempre presto atenção na letra”, explicou.

A emoção também envolveu os organizadores da orquestra. José Antônio Linguanoto, fundador e sanfoneiro do grupo, contou ao LIBERAL que, além de ser uma maneira de celebrar um ano de fundação da Orquestra Sanfônica, também é uma forma de homenagear a lembrança de seu pai, falecido há 20 anos.

“Eu lembro que quando eu era criança meu pai tocava em asilos e minha mãe ia junto e tirava os idosos para dançar. Eu acompanhava. Essa sanfona que uso, inclusive, é dele, e agora a intenção é homenagear e resgatar a lembrança, continuar o que ele deixou”, lembrou.

Para elaborar o repertório foram escolhidas músicas consideradas clássicas, como “Moreninha Linda”, “Asa branca” e “Anunciação”. “Assim como a gente, o que eles tocam são clássicos né? E se é clássico, é para a eternidade. Para a maioria dos que estão aqui isso é muito importante, porque mexe com a lembrança”, reflete Alexandre Sadzevicius, de 72 anos, morador do Lar dos Velhinhos.