Retomada de radares na SP-304 terá fiscalização reforçada em ponto crítico

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) vai reforçar a fiscalização por radares de velocidade em um trecho da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, que é considerado com alto índice de acidentes.

Trata-se da região entre o quilômetro 127 e 128, próximo ao bairro Nova Americana e à saída para Nova Odessa. Anteriormente, o trecho tinha apenas um radar no sentido Rodovia Anhanguera (SP-330). Agora, terá também no sentido Piracicaba.

Alerta em trecho entre os quilômetros 127 e 128 da Luiz de Queiroz – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Além deste trecho, o DER prevê um novo radar no quilômetro 121, no sentido Anhanguera, próximo à saída para a rodovia.

O DER abriu licitação em novembro para retomar a fiscalização de radares nas rodovias administradas pela autarquia no Estado. No edital, o departamento prevê 11 radares no trecho da SP-304 entre Americana e Santa Bárbara, dois a mais do que no contrato anterior, encerrado em novembro de 2020. Desde então, a rodovia está sem fiscalização por radares fixos.

Ao LIBERAL, o DER informou que foi identificado fator de risco no quilômetro 121, pela interferência ocasionada pela saída 120, onde há estreitamento das faixas e redução de velocidade por conta das alças do fim da rodovia, que dão acesso à Rodovia Anhanguera.

O ponto também tem fluxo intenso devido ao aeroporto municipal e aos moradores do condomínio Terras do Imperador.

Já quanto ao radar do quilômetro 127, o DER explicou que foi constatada uma demanda por ocorrências de acidentes após estudos feitos pelos técnicos do departamento.

Números do Infosiga

A necessidade de um controlador de velocidade nesse local pode ser justificada pelos números disponibilizados pelo Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo) e levantados pelo LIBERAL.

De acordo com a plataforma, de 2015 a 2023, no trecho de 26 quilômetros entre Americana e Santa Bárbara, oito mortes em acidentes foram registradas no quilômetro 127, a maior quantidade e o mesmo número dos quilômetros 126 e 133.

Ainda segundo o Infosiga, de 2019 a 2023, o quilômetro 127 contabilizou a maior quantidade de acidentes não-fatais com 53. A segunda maior quantia foi registrada no quilômetro 129 com 35.

O engenheiro civil e especialista em trânsito, João Batista Biagioni, acredita que a instalação de radares nesses pontos pode ajudar a diminuir os acidentes, já que força o motorista a ficar dentro do limite de velocidade estabelecido para a pista.

“O brasileiro ainda tem em mente que pode correr a 200 km/h até chegar no radar e frear. Mas, pontualmente, o radar resolve o problema. No caso do quilômetro 127, você tem uma baixada que convida à velocidade, então é necessário, porque com radar há uma diminuição pontual da velocidade para o motorista ter mais atenção”, afirmou.

Porém, Biagioni destacou que a imprudência e o desrespeito às sinalizações de trânsito são as principais causas de acidentes.

Ele também contou que muitos motoristas multados justificam que a velocidade mostrada no painel do veículo não correspondia ao registrado pelo radar, mas lembrou que é preciso ultrapassar a margem de 7 km/h em relação ao limite estabelecido pela via para receber a infração.

Além dos 11 equipamentos no trecho de Americana a Santa Bárbara, a SP-304 terá mais oito radares na cidade de Piracicaba.

Desativação de aparelhos

O número é menor em relação a 2020, quando eram 13, mas o DER lembrou que após a desativação dos aparelhos, foi realizada a concessão do trecho entre os quilômetros 168 e 186 — que, antigamente, tinha seis pontos de fiscalização.

O trecho de Piracicaba da SP-304 reúne as rodovias Luiz de Queiroz e Geraldo de Barros, sendo que esta última termina na cidade de Santa Maria da Serra.