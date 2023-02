Resultado preliminar de concurso sai nesta segunda

Mais de 30 mil candidatos fizeram as provas em janeiro, para 298 vagas

O resultado preliminar das provas do concurso público da Prefeitura de Americana será divulgado nesta segunda-feira (20), no site avancasp.org.br.

Os candidatos poderão consultar, na mesma data, o resultado dos recursos contra o gabarito preliminar, o gabarito oficial e definitivo e a prova de títulos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A apresentação de recursos contra a prova de títulos e resultado preliminar final pode ser feita nos dias 21 e 22 de fevereiro, próximas terça e quarta-feira.

Até o dia 28 deste mês, será divulgado o resultado final definitivo. Mais de 30 mil candidatos realizaram as provas do concurso em Americana, realizado no mês de janeiro, para preenchimento de 298 vagas.