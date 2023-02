Resultado final do concurso da Prefeitura de Americana já pode ser conferido

Informações foram disponibilizadas no site do Avança SP, instituto responsável pela prova

O resultado definitivo do concurso da Prefeitura de Americana já pode ser conferido no site avancasp.org.br/informacoes/45. As informações foram disponibilizadas nesta terça-feira (28) pelo Avança SP, instituto responsável pela prova.

A empresa também divulgou, nesta terça, o resultado dos recursos contra o resultado das provas objetivas e avaliação de títulos.

Provas foram realizadas em 22 e 29 de janeiro – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Ao todo, 30.277 pessoas realizaram as provas nos dias 22 e 29 de janeiro. Eles concorreram a 298 vagas, distribuídas em 92 cargos. Os salários variam de R$ 1.653,70 a R$ 13.419. Também há benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 730, almoço nos refeitórios da prefeitura e vale-transporte.

A previsão é que as contratações comecem já em março, com prioridade para a Educação. Além das 298 vagas, também haverá um cadastro de reserva com candidatos que podem ser contratados futuramente, a depender da demanda.

A prefeitura não realizava um concurso para diversos cargos desde 2010.

Neste ano, também houve abertura de concurso na Gama (Guarda Municipal de Americana), que publicou nesta segunda a homologação parcial do resultado. A disputa acabou apenas para os candidatos aos cargos que não possuem mais etapas a serem realizadas: ajudante geral, escriturário e psicólogo.