Restos de poda impedem a passagem de pedestres

As fortes chuvas registradas entre sexta e sábado ainda provocavam problemas ontem aos pedestres que passam diariamente pela Avenida Bandeirantes, no Loteamento Industrial Machadinho, em Americana.

Foto: Divulgação

Segundo um aposentado de 69 anos que realiza suas caminhadas por ali, a Prefeitura de Americana removeu os galhos de uma árvore que havia caído próximo ao acesso à Avenida Abdo Najar, mas deixaram os troncos dela na calçada, impedindo o tráfego de pedestres pelo local.

“Eu vi uma senhora quase ser atropelada porque foi pela rua para desviar do tronco. Está para acontecer um atropelamento a qualquer momento ali”, contou ao LIBERAL.

A Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Americana informou que a Unidade de Praças e Jardins entrou em contato com a CPFL, responsável pela poda no local. Segundo o executivo, eles farão o recolhimento hoje.

