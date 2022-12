Restaurantes e padarias veem altas nas vendas e ainda aceitam encomendas para o Natal

Faltando apenas três dias para o Natal, ainda tem, em Americana, restaurantes e padarias que aceitam encomendas de pratos para a ceia. E os que encerraram o prazo para pedidos, têm opções para pronta-entrega ou reserva. Até esta quarta-feira (21), os estabelecimentos consultados pelo LIBERAL estimaram uma alta nas vendas de até 30% em comparação com o ano passado.

Na Maryara Padaria e Doceria, por exemplo, as encomendas podem ser feitas até sexta-feira. No sábado, eles ainda estarão aceitando pedidos, mas não há garantia de que conseguirão atender a solicitação devido a demanda. O estabelecimento oferece opções de tortas salgadas e doces, rabanada e carnes com molho diversos.

A Mand’oro Massas, na Vila Santa Catarina, também aceita encomendas até sexta-feira. Os pratos mais requisitados são as massas, principalmente as recheadas como manicaretti e rondelli. De acordo com a funcionária Letícia Vedovato, também haverá produtos a pronta-entrega e encomendas que surgirem de última hora serão atendidas dentro do possível. “Apostamos em um aumento nas vendas nesses últimos dias”, declarou.

Para quem ainda não sabe o que vai fazer de sobremesa, a Aline Doces aceita pedidos até sexta-feira. Segundo a proprietária Aline Gonçalves, também haverá opções a pronta-entrega, inclusive no dia 24. “Neste ano, os refratários estão sendo os mais procurados, principalmente os de merengue de morango e bombom de uva”.

Ciente de que algumas pessoas sempre deixam a ceia para última hora, o proprietário do Madressilva Café e Restaurante, Renato La Selva fará alguns pratos a mais do que os encomendados para atender esse público. “Estamos reservando os excedentes. Não haverá pronta-entrega. E todos os pedidos serão retirados no dia 24”, afirmou. Entre os pratos, destacam-se lombo e pernil suíno, bobô de camarão e bacalhau.

O Mercatto Claudia Porteiro encerrou as encomendas no último dia 19, mas para atender aqueles que não se programaram antecipadamente, a loja estará abastecida até sábado, 17 horas, com itens clássicos do menu de Natal como tender e peru fatiado, medalhão de mignon ao molho demi-glace, tortas e quiches e massas congeladas.