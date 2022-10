Restauração da Matriz de Santo Antônio será retomada em 2023

O projeto de restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio, a chamada Matriz Velha, em Americana, paralisado há mais três anos, será retomado em 2023. A captação de recursos para o andamento das obras foi prejudicada pelas denúncias de abuso sexual envolvendo o então reitor da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, o ex-padre Pedro Leandro Ricardo, e pela pandemia da Covid-19.

De acordo com a arquiteta-restauradora responsável, Juliana Binotti, o projeto teve início no 1º semestre de 2017. “Na ocasião, tivemos encontros com o Condepham [Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana] para buscar o tombamento da igreja, o que aconteceu em agosto do mesmo ano”, recordou.

Primeira igreja de Americana foi construída em 1897 – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Depois disso, foi dado entrada no então Ministério da Cultura do projeto de restauro da 1ª etapa, naquela época, estimada em R$ 2,2 milhões. Com a aprovação, foi possível iniciar a captação dos recursos, responsabilidade da igreja. Houve somente o investimento da empresa Danny Cosméticos, de R$ 10 mil.

Em novembro de 2017 foi solicitada e aceita a prorrogação do prazo de captação do projeto. Em 3 de janeiro de 2018 saiu a nova publicação estendendo a data até 31 de dezembro daquele ano, e outras aconteceram automaticamente em 2019 e 2020.

Porém, logo que o projeto foi aprovado, começaram a surgir contra o então padre Leandro denúncias de abuso sexual envolvendo menores. Ele foi suspenso pela Diocese de Limeira das funções de reitor e pároco da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, em 29 de janeiro de 2019. Depois, afirma Juliana, veio a pandemia e ficou tudo suspenso.

“O projeto pela Lei Rouanet ainda está ativo no sistema da Secretaria Especial da Cultura [governo federal], mas está inviabilizado para ter continuidade devido ao tempo decorrido entre a elaboração do projeto e agora. As planilhas de custos de serviços e materiais estão completamente desatualizadas. Estivemos falando com o padre Valdinei [atual reitor da Basílica] na semana passado, e no ano que vem retomaremos essas atualizações para dar continuidade no projeto de restauro”, declarou Juliana.

Empresa de produção cultural, a 3marias – responsável junto com Juliana pela elaboração, acompanhamento e trâmite do projeto na lei federal – afirmou que para fazer qualquer alteração no planejamento, como, por exemplo, uma readequação dos valores, precisariam ser captados pelo menos 20% (cerca de R$ 434 mil).

“Não captando esse valor, o projeto não pode mais ser prorrogado. Então, tudo caminha para que seja arquivado em janeiro de 2023 e o recurso – os R$ 10 mil aportados – vá para o Fundo Nacional de Cultura. Para dar continuidade às obras de restauro, será necessário entrar com um novo projeto”, explicou a empresa.

De acordo com Juliana, a ideia é retomar o projeto pelas leis de incentivo. “Analisaremos qual lei se enquadrará como melhor na ocasião, quer seja pela Rouanet ou pelo ProAc, ou até pelas duas, dividindo o projeto em etapas”.

O LIBERAL tentou, por mais de uma vez, contato com o padre Valdinei Antônio da Silva, reitor da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, sem sucesso.

O ex-reitor da Basílica, Pedro Leandro Ricardo, disse, por sua vez, que a justificativa de que a captação de recursos foi prejudicada por conta de denúncias envolvendo seu nome, não procede.

“Era apenas uma figura desse projeto, existiam outras pessoas envolvidas. Este projeto está documentado. Não admito mais que meu nome seja usado para justificar a falta de empenho de todos aqueles que me sucederam e suas equipes para o restauro da igreja ou de qualquer outra ação”.

AÇÃO

Em 2017, a basílica fez uma campanha e com a colaboração da comunidade conseguiu resgatar documentos que ajudaram na elaboração do trabalho de restauração do prédio de 1897. Além da importância histórica, a restauração também resolverá problemas estruturais na igreja, que está fechada desde abril de 2016.

Conheça mais sobre a Matriz Velha

A Matriz de Santo Antônio (Matriz Velha de Americana) é a primeira igreja do município. Foi construída em 1897 pelos imigrantes italianos. A função religiosa da igreja, que pertence à Diocese de Limeira, com a realização de missas, casamentos e batizados, foi encerrada no ano de 1990 devido à necessidade de reformas e manutenção.

Em 1997, foram feitas novas reformas e, posteriormente, algumas poucas atividades ainda continuaram, como missas semanais e casamentos.

Em março de 2016, devido a problemas estruturais e infiltração no telhado da igreja, a Diocese de Limeira decidiu encerrar as atividades até que o processo de restauro seja concluído.