Respeitando a vontade do pai

Diferente do nome da chácara que ele sonhou, o saudoso comerciante Luiz Mário Marin não era um homem como São Thomé que precisava ver para crer. Ao contrário disso, o Tchida, como era carinhosamente chamado por todos, apelido dado na infância quando ele não conseguia falar bala Xita e pronunciava Tchida, era um homem de fé, além de ser muito sonhador.

Sua passagem, datada de fevereiro de 2021, aos 71 anos, foi uma tristeza muito grande, afinal, ele era um homem muito amado pela esposa Sandra e pelas filhas Priscila e Camila.

Priscila e a tia Nica na capela que abriga cinzas do saudoso Tchida Marin – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De família conhecida, ele veio para Americana na década de 50. Maria Aparecida Campari Marin, a “Nica”, 77 anos, uma das irmãs dele, conta que a mãe era uma mulher muito dinâmica, ativa e solidária, características herdadas por boa parte dos filhos, em especial pelo Tchida.

Ainda muito jovem, ele trabalhava de vendedor e passou por praticamente todas as lojas da rua 30 de julho, ponto comercial importante da época. Visionário, depois decidiu cuidar do próprio negócio, juntamente com mais dois irmãos. A ideia de vender calçados envolveu os jovens, que iam para São Paulo buscar os pares para vender em casa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Posteriormente, passaram a sair para vender de “lambretinha” e logo depois abriram o primeiro espaço físico de uma loja que se tornaria uma das mais tradicionais da cidade.

Dono de uma personalidade ativa, na década de 80 Tchida foi presidente do Rio Branco Esporte Clube, época que movimentou a sociedade local com grandes eventos. Aliás, Rio Branco e festa eram duas de suas grandes paixões.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

Do primeiro, além de ter cuidado da parte social também foi diretor de futebol. “Ele vivia e respirava futebol. Era completamente louco pelo Rio Branco”, recorda a filha Priscila, de 45 anos.

Já nas festas, seu envolvimento estava sempre relacionado a eventos beneficentes. Tanto que quando começou a idealizar a chácara São Thomé, em 2019, já falava que os primeiros eventos seriam beneficentes e que o Lions Clube Norte, da irmã Nica, seria o primeiro, algo que de fato a família fez questão de fazer, mesmo ele não estando mais aqui.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

Lamentavelmente foi durante a pandemia, em um dia de reforma que ele se acidentou na chácara e acabou falecendo.

Ainda assim, o espaço não se tornou um ambiente triste para família. Priscila conta que ela, a irmã Camila e a mãe Sandra, sentem a presença dele no local, afinal, em cada cantinho da chácara tem um pouco de Tchida, das árvores que ele próprio plantou, aos salões que um dia sonhou fazer e que hoje servem de palco para a realização de casamentos e festas de maneira geral. “Tem muito do meu pai aqui, então, não parece que ele não está com a gente”, reflete.

Pouco antes de partir, Tchida comentou com a família que não gostaria de ir para o cemitério quando morresse. Por essa razão, acabou sendo cremado e suas cinzas foram colocadas na capela que a família construiu na chácara.

A inauguração do local sagrado aconteceu no dia 6 de novembro de 2021, data em que Tchida celebraria mais um aniversário de vida.

“Meu pai andava com vários santos na carteira, e tem até alguns que colocamos no altar”, explica Priscila, que fez questão de deixar um objeto pessoal e muito simbólico no espaço. “A gente morava no mesmo condomínio e nossa casa dava de fundo uma para a outra. Quando ele queria que meus filhos fossem dar um beijo nele, ele batia o sino e as crianças iam correndo, então, achei que deveria deixar o sino aqui”, recorda ela emocionada.

Além da festa do Lions Clube Norte realizada em maio desse ano, quando foram arrecadados cerca de R$ 18 mil em prol do CDA(Centro de Diagnóstico da Deficiência Auditiva), em junho houve uma feijoada da OAB de Americana, que arrecadou 120 kg de alimentos não perecíveis. “ Esse era o jeito que ele queria divulgar o espaço e nós respeitamos a vontade dele”, finaliza Priscila.