Residência do Jaguari é furtada em plena luz do dia

Uma residência localizada na Rua Lúcio Alves, no bairro Jaguari, em Americana, foi invadida e furtada em plena luz do dia nesta segunda-feira (25). A vítima descobriu o crime quando retornou para a casa, por volta das 19h15. O caso foi registrado na CPJ (Central da Polícia Judiciária) de Americana e ninguém foi preso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os bandidos danificaram o cadeado, a trava do portão eletrônico e a porta que dá acesso à cozinha. Foram levados um aparelho de home theater, uma televisão, um notebook, um micro-ondas e um telefone. A proprietária disse que o furto aconteceu entre 14h30 e 16h30. Não há câmeras de vigilância no local.