Resgatado pelo poder do amor

Após 18 anos como dependente químico, Alessandro Ambrósio Ferraz se livrou do vício e hoje promove projeto para ajudar pessoas com o mesmo problema que teve um dia

Quem olha a vida tranquila que o encarregado de açougue da loja São Vicente, do São Vito, Alessandro Ambrósio Ferraz, de 45 anos, leva, não duvida que ele é só mais um homem trabalhador como tantos outros de sua geração. De fato, essa é uma boa descrição da atual realidade que ele constrói dia a dia. Contudo, não foi sempre assim.

Atualmente, ao lado da esposa Sibele Regina Pereira, de 42 anos, que divide os afazeres do lar e o trabalho como técnica de enfermagem, com a dedicação ao projeto “Amor ao Próximo”, eles são exemplo que sempre é possível mudar uma realidade. Juntos, tocam a iniciativa há três anos com um único objetivo: tentar demonstrar a dependentes químicos que sempre existe uma outra saída.

Hoje um dos sonhos de Sibele e Alessandro é conseguirem ter o primeiro filho, que já tem até nome e quarto – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O próprio Alessandro, é uma prova viva, afinal, foram 18 anos como dependente de cocaína e outros vícios. Nascido em Guarulhos, ele perdeu o pai para a bebida quando tinha apenas 8 anos, e acabou vendo dois irmãos morrerem em decorrência das drogas, sendo um por infarto e outro morto a tiros. Mesmo com o histórico familiar pesado, apenas aos 19 anos ele teve o primeiro contato com droga.

“Fiz a besteira de experimentar cocaína uma vez e fiquei dependente dela por quase 20 anos”, recorda ele, que atribui o fato à má influência de amizades falsas.

Ainda assim, Alessandro se casou, teve dois filhos e durante 15 anos conseguiu manter o trabalho, até que as recaídas impulsionaram o fim do seu primeiro casamento.

“Minha ex-mulher não aguentou e me colocou para fora de casa. Cheguei a viver 10 dias embaixo da ponte do Cruzeiro do Sul perto do metrô de São Paulo. Virei um andarilho mesmo. Fiquei completamente perdido. Como dizem, dormia com um olho aberto e outro fechado. Até que me deu um estalo e resolvi vir para Americana, onde minha mãe já vivia desde o falecimento do meu irmão”.

Alessandro venceu as drogas com a ajuda de Sibele – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

DO CHÃO AO CÉU

Alessandro chegou a Americana em 2014 e logo conseguiu um emprego como pedreiro em uma obra no Jardim Guanabara. “Infelizmente, conheci duas bocas de tráfico e ali me enterrei. Em Americana tive o meu primeiro contato com o crack”, conta. Diante da situação difícil a mãe dele, falecida em dezembro passado, acabou o encaminhando para a Missão Jeito de Ser. “Eu fui andando com as minhas próprias pernas. Clínica de recuperação, na verdade, só recupera as pessoas que querem ser curadas”, afirma.

Nesse período, passou a frequentar a igreja São Tomás de Aquino onde conheceu Sibele em um grupo de oração.

“Eu estava passando por uma fase difícil também. Estava recém-separada e todo mundo falava que era loucura se envolver com uma pessoa com esse perfil. Mas, foi sobrenatural. Ele me ajudou muito a entender várias coisas sobre a fé. O mais interessante é que na hora que ele precisou, tudo aquilo que ele me ensinou, foi o que me deu suporte para aguentar a barra. Eu sentia no meu coração que precisava ajudar. A minha missão de vida é ele”, comenta Sibele, que hoje, tem como maior sonho poder ser mãe de um filho de Alessandro, inclusive, mesmo não estando grávida, já providenciou até o quartinho do bebê, que segundo ela se chamará Isaque. “Deus me mostrou”, revela.

MOMENTO DIFÍCIL

Como em outras épocas da vida de Alessandro, mesmo com o amor e apoio da companheira, ele passou por recaídas. Assim, ela chegou a querer se separar. Curiosamente, na noite em que ela mandou Alessandro embora de casa, ele tinha fumado 60 pedras de crack e nem mesmo a mãe o quis em casa.

“Foi necessário a gente fechar a porta, porque foi nesse momento que ele percebeu que se não mudasse iria perder tudo. No outro dia ele falou: vamos mudar de vida. Aí, fomos procurar Deus na Assembleia, a igreja que uma amiga frequentava e a partir daí as coisas foram realmente mudando”.

Entre as alterações no cotidiano, Alessandro mudou a rotina e as amizades.

Até mesmo almoçar em casa foi algo que ele cortou, porque do trabalho até sua residência ele precisava passar por uma rua onde ficavam alguns traficantes que até drogas gratuitas chegaram a lhe oferecer.

“Muita gente dizia que eu não tinha mais jeito. Que iria ter o mesmo fim dos meus irmãos. Até concordo que sem Deus não tem mesmo jeito, mas sempre é possível recomeçar”, declara ele.

NOVOS RECOMEÇOS

Hoje, Alessandro está “limpo” há quatro anos. Como retribuição, ele e a esposa lideram o projeto Amor ao Próximo, que conta com a participação ativa de um grupo de voluntários. Recuperado, ele volta a cada 15 dias a lugares onde vivenciou os piores momentos da vida, não apenas para levar alimento, já que distribuem marmitas, como também para tentar impactar vidas.

“Hoje eu inspiro outras pessoas. Muitas delas me conhecerem. Algumas dizem ‘quem te viu, quem te vê’. É muito gratificante poder mostrar para eles que dá para mudar”, diz.

Atualmente, o projeto conta com o importante apoio da casa Resgate de Efraim, de Nova Odessa, que acolhe as pessoas que a procura para se livrar da dependência. Para aqueles que passam por problemas parecidos com o que ele passou, Alessandro aconselha.

“Não desista, entregue a vida para Deus, procure ajuda, abra o coração, mude de atitude. São as atitudes que nos mudam. É muito bom ver as pessoas se recuperando através desse projeto que até o final da minha vida pretendo continuar fazendo, porque é uma coisa que está no meu coração. Um dia estenderam a mão para mim. Hoje tenho que retribuir”, finaliza.