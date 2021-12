Requerimentos do Dr. Daniel provocam bate-boca na Câmara de Americana

A presença de 50 requerimentos endereçados à prefeitura na ordem do dia da sessão desta quinta-feira (16) provocou um bate-boca entre o líder do governo na Câmara de Americana, Thiago Brochi (PSDB), e o autor dos questionamentos, o vereador Dr. Daniel (PDT).

Dr. Daniel leu todos os 50 requerimentos, que foram aprovados – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Brochi exigiu que Dr. Daniel explicasse o objetivo de cada um dos requerimentos, o que foi prontamente atendido pelo autor. Os ânimos se exaltaram e outros parlamentares, como Marcos Caetano (PL) e Juninho Dias (MDB), tentaram amenizar a situação.

Marcos Caetano, inicialmente, pediu vistas dos requerimentos, mas voltou atrás depois de Dr. Daniel e Brochi insistirem na leitura dos questionamentos. Juninho Dias, por sua vez, tentou apaziguar o bate-boca, que partiu para ataques pessoais, sugerindo uma pausa na sessão para uma conversa entre os envolvidos.

Com a retirada do pedido de vistas, Dr. Daniel leu os 50 requerimentos, que no final foram aprovado por unanimidade pela Casa. Ao menos 30 dos questionamentos referem-se à escala dos médicos no HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi. Os demais estão relacionados a outros problemas na saúde pública, falta de acessibilidade no transporte público e descarte irregular de esgoto por empresas coletoras.