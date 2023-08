Uma representação movida na Promotoria de Justiça de Americana pede o afastamento do vereador Fernando da Farmácia (PTB) por conta de uma relação com o DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Segundo o documento, a Drogaria Jardim, de propriedade do parlamentar, vendeu produtos para servidores da autarquia mediante desconto na folha de pagamento durante os anos de 2022 e 2023.

Fernando da Farmácia durante sessão na câmara – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

A denúncia partiu do auditor Marcos Cesar Seignemartin, que levou o caso para o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) na última terça-feira. Ele identificou, por meio do Portal de Transparência do DAE, pagamentos que somam R$ 17,3 mil.

“Está tudo descrito, todos os comprovantes estão lá no Ministério Público, que vai tomar a atitude que tiver de tomar”, disse.

De acordo com Marcos, a conduta viola, por exemplo, a Constituição Federal, que diz que parlamentares não podem firmar ou manter contrato com autarquias. “O Fernando é um agente público, e essa conduta é vedada ao agente público”, declarou o representante.

Além do afastamento de Fernando de suas funções como vereador, o auditor também requer a adoção de providências para que o DAE cesse os pagamentos à farmácia.

Procurado pela reportagem, Fernando afirmou que “tudo será esclarecido no momento oportuno” e que segue focado nas ações de seu mandato.

“Estou tranquilo quanto à minha conduta e em paz com a minha consciência, pois jamais tomarei qualquer atitude que comprometa a confiança das pessoas em nosso trabalho. Vou aguardar a citação para me manifestar sobre o conteúdo dessa representação”, comentou.

Suplente de olho na situação

Primeiro suplente do PTB, Dr. Renato Martins cogita pedir a cassação do mandato de Fernando. “Estou confirmando as informações da denúncia e, se estiverem corretas, irei protocolar o pedido de cassação do mandato do vereador junto à câmara”, comunicou.

Ele tomou ciência da representação logo na terça. “Apesar de ser o suplente, me entristece ver um representante do povo envolvido em ato de improbidade administrativa, porém, tomarei as providências que forem necessárias para o esclarecimento do caso.”

Em nota, o DAE apontou que “possui convênios com inúmeros estabelecimentos e os funcionários podem escolher onde comprar e se vão comprar”.

“Além disso, todos esses convênios são bastante antigos, contam com mais de dez anos em média. Ressalta-se que não se trata de dinheiro público e que os funcionários têm liberdade de comprar onde desejarem. O DAE apenas repassa o pagamento por eles autorizado”, completou a autarquia, que informou ainda não ter sido notificada sobre a representação.