Repositor morre após bater moto contra ônibus em Americana

Clístenes Alves da Silva, de 24 anos teve traumatismo craniano e trauma abdominal - Foto: Reprodução - Facebook

O repositor Clístenes Alves da Silva, de 24 anos, morador do Jardim da Balsa em Americana, morreu após bater a sua motocicleta em um ônibus na tarde desta terça-feira (31). O acidente ocorreu às 17h50, na Avenida João Luiz Mazer, no Parque Gramado.

Segundo relatos do motorista do coletivo durante registro da ocorrência, ele seguia pela Avenida João Luiz Mazer sentido centro e ao realizar a conversão a esquerda para entrar na Avenida Rogério Zanaga de Camargo, viu um motociclista, entretanto, observou que havia uma distância segura e realizou a manobra. Neste momento, sentiu um impacto na traseira direita do ônibus.

O motorista afirmou também que tomou todas as cautelas, inclusive com o uso da seta para sinalizar a conversão.

Já uma testemunha, que também estava de motocicleta no local contou que o motociclista estava na Avenida João Luiz Mazer sentido bairro e que repentinamente surgiu o ônibus cruzando a via do colega, que não conseguiu frear e acabou batendo contra o coletivo.

De acordo ainda com o registro policial, feito na delegacia de Americana, Clístenes chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros até o Hospital Municipal de Americana Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à unidade de saúde. Ele teve traumatismo craniano e trauma abdominal

As causas do acidente serão investigadas pela polícia civil.