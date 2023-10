Réplica da taça da Libertadores estará em unidade do São Vicente nesta quarta

Pouco menos de um mês antes da final da Libertadores da América, entre Fluminense e Boca Juniors, da Argentina, uma réplica da taça do torneio continental estará no Supermercado São Vicente, em Americana, nesta quarta-feira (11).

Das 9 às 17 horas, o cobiçado objeto estará exposto na unidade da Avenida Cillos.

A visita do troféu faz parte de uma ação de marketing com a cervejaria Amstel, que é patrocinadora oficial da Libertadores.

Pessoas que forem até a loja poderão tirar fotos ao lado da taça de maior relevância na América do Sul.

O título da Libertadores será definido no dia 4 de novembro, às 16 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Jogando em casa, o Fluminense do técnico Fernando Diniz busca seu primeiro título da competição.

Como principal esperança de gols, o time carioca deposita sua confiança no argentino Germán Cano, autor de 36 gols neste ano.

Pela frente a equipe terá um Boca Juniors que chega embalado após eliminar o Palmeiras em pleno Allianz Parque.

Com a referência do uruguaio Edinson Cavani no ataque, os Xeneizes têm como trunfo o goleiro Sérgio Romero, decisivo nas cobranças de pênalti.

