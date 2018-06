Repasse para o Hospital Seara sobe em R$ 21,9 mil

A Câmara de Americana aprovou nesta quinta-feira projeto de lei de autoria da prefeitura para elevar o repasse mensal feito pelo Executivo ao Hospital Seara em R$ 21,9 mil. A elevação foi prometida pela prefeitura ainda em maio deste ano após inauguração da ala feminina e o relato da diretoria de que a instituição sofria sem recursos.

Conforme o projeto, fica estabelecido que o repasse, a partir de junho, subirá de R$ 68 mil para R$ 89,9 mil. O hospital atende em média 110 pacientes com problemas psiquiátricos do município e região.

No projeto de lei, a prefeitura escreve que a iniciativa visa propiciar à entidade as condições necessárias para o desenvolvimento e execução de seu plano de trabalho. Além do valor da prefeitura, a entidade conta com cerca de R$ 130 mil de recursos federais repassados mensalmente via SUS (Sistema Único de Saúde). O projeto foi protocolado em regime de urgência e aprovado por unanimidade.