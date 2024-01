Repasse federal para média e alta complexidade aumenta 50% na Saúde de Americana

Americana receberá do governo federal, neste ano, R$ 34,8 milhões para custeio de ações e serviços públicos de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. O valor subiu 50% em comparação aos R$ 23,2 milhões recebidos pelo município em 2023.

Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O montante previsto para este ano foi confirmado pelo Ministério da Saúde no último dia 8. Segundo a prefeitura, esse aumento ocorreu graças ao trabalho executado pela Secretaria Municipal de Saúde em 2023.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Entre os avanços que viabilizaram o crescimento, o Executivo destaca a habilitação da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), a inclusão do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi na rede de urgência e emergência, a ampliação da retaguarda de leitos clínicos e a habilitação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HM.

“A conquista não seria possível sem que demonstrássemos na prática a relevância da nossa estrutura e de todo o atendimento prestado aqui. Parabenizo todos os profissionais que colaboraram com seu esforço diário para essa conquista”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Quanto mais resultados entregues, mais condições para que essas mesmas áreas façam um trabalho ainda melhor com o acesso a mais recursos”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD).

O repasse, chamado de “Teto MAC”, é dividido em 12 parcelas mensais, conforme portaria do Ministério da Saúde. A publicação traz a quantia reservada para cada município e Estado.

Americana será a cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) com maior valor a receber, seguido de Hortolândia, com R$ 29,8 milhões; Santa Bárbara d’Oeste, com R$ 20 milhões; Sumaré, com R$ 12,2 milhões; e Nova Odessa, com R$ 2,1 milhões.