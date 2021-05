Repasse do governo federal para Covid-19 cai em Americana e preocupa secretária

“Estamos recebendo recursos dos governo estadual e federal, mas em número bem menor do que em 2020″, , afirmou secretária da Fazenda durante audiência pública - Foto: Câmara de Americana

Americana recebeu no primeiro quadrimestre deste ano R$ 1,6 milhão a menos para enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19) em relação ao total repassado entre março e abril de 2020, quando a cidade foi contemplada com R$ 2,5 milhões enviados pelo Governo Federal. A queda nos valores preocupa a secretária da Fazenda de Americana, Simone Inácio de França Bruno, por conta do crescimento de casos e mortes e de uma possível terceira onda da doença.

“Estamos recebendo recursos dos governo estadual e federal, mas em número bem menor do que em 2020. No ano passado, o governo federal nos enviou até abril, sem saber ainda até onde iria essa pandemia, em torno de R$ 2,5 milhões. Esse ano, com todo histórico que nós temos, já sabendo o que se passou em 2020 e que a pandemia não vai terminar tão cedo, recebemos em torno de R$ 900 mil”, afirmou durante audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre realizada nesta quarta-feira (26).

De acordo com a secretária, no decorrer do ano passado, a prefeitura recebeu cerca de R$ 50 milhões em recursos dos governos estadual e federal para enfrentamento da Covid-19. O valor, segundo Simone, foi gasto quase que na sua totalidade. “E o que não foi gasto, eventualmente, vem sendo aplicado nesse exercício em decorrente de contratos que foram assinados ou materiais comprados em 2020”, explicou.

A secretária ressaltou que, atualmente, não existe nenhuma previsão de envio de verba pelo governo federal. “A grande preocupação desse ano realmente é a área de saúde. Tivemos várias ações com secretários no intuito de diminuir despesas com horas extras, despesas que não fossem essenciais, buscando comprometimento em atender a população na questão da pandemia. Tem sido diariamente o nosso exercício. Tentar equilibrar o orçamento para que Americana de forma nenhuma seja desassistida nem da questão de saúde nem na questão social”.

Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, até o momento, a prefeitura recebeu R$ 2,1 milhões para enfrentamento da Covid-19. Questionado sobre o envio de mais recursos para cidade, o órgão informou que depende da liberação de recursos extraordinários.

Já a Secretaria de Estado da Saúde disse que “vem trabalhando junto aos municípios para fortalecimento da rede e garantir assistência à população, e inclusive repassou ao município de Americana cerca de R$ 5 milhões desde o ano passado para combate do coronavírus”. A pasta, no entanto, não informou se pretende enviar mais recursos para Americana.