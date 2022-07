Repasse de ICMS sobe 17,5%, mas Americana prevê ano ‘empatado’

Com novo teto, o que permitiu a redução do preço do combustível, Fazenda estima exercício semelhante a 2021

No centro da discussão que permitiu a redução do preço do combustível, ao mesmo tempo que encolheu o caixa de estados e municípios, o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) teve um crescimento de 17,5% nos repasses destinados a Americana no primeiro semestre deste ano. O município projeta, entretanto, que o ritmo desacelere no segundo semestre e, ao término deste exercício, o montante recebido seja equivalente ao de 2021.

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado destinou R$ 95,3 milhões ao município entre os meses de janeiro e julho deste ano. No mesmo período do ano passado foram R$ 81 milhões. O principal volume deste primeiro semestre foi captado em março, com R$ 20,7 milhões.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A receita do ICMS vem demonstrando aumento por conta da retomada do crescimento, com a reabertura de postos de serviço depois do pior período de enfrentamento da pandemia”, observa a secretária da Fazenda de Americana, Simone Inácio de França Bruno, em entrevista ao LIBERAL.

Ao avaliar o resultado obtido no primeiro semestre de 2022, ela aponta dois fatores principais: o reaquecimento da economia e a inflação do período, que incide principalmente sobre os preços públicos, como no combustível, energia elétrica e gás – alvos da lei que limita a cobrança de ICMS em 18%, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 23 em junho; em São Paulo, antes da aprovação do texto, a alíquota era de 25%.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

AJUSTE

Dessa forma, a expectativa da pasta até o fim do ano é que o ritmo do primeiro semestre perca tração e termine com resultado semelhante ao do ano anterior – R$ 175,6 milhões – apenas com a correção da inflação do período. Simone ressalta, porém, que é possível “que a economia mesmo se ajuste” e outros fatores compensem uma eventual queda, diante de ações voltadas ao aquecimento da economia local.

A secretária lembra – e o próprio prefeito Chico Sardelli (PV) mencionou o potencial de incremento pelo fator tributário nestes anúncios – a instalação de uma unidade do Atacadão, prevista para ser inaugurada até o fim do ano, e a construção do shopping Americana Mall.

Além disso, diferente dos combustíveis, a aplicação do mesmo teto para o tributo nos setores de energia elétrica e telecomunicações não deve ser notado de forma imediata, conforme análise do advogado André Félix Ricotta de Oliveira, professor de direito tributário.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

Ao definir que estes produtos e serviços são essenciais, decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) modulou os efeitos para que sejam aplicados a partir de 2024. “Por esse motivo, os estados têm um bom argumento para que a redução da alíquota não seja aplicada agora, questionando a lei complementar”, aponta o tributarista.

ISS

Americana também apurou crescimento de 23,9% na arrecadação com ISS (Imposto Sobre Serviços) no primeiro semestre deste ano. O volume levantado de janeiro a junho deste ano foi de R$ 60,9 milhões, enquanto no passado o montante chegou a R$ 49,1 milhões.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, tal comportamento está conectado ao potencial econômico. “Com esses aumentos, Americana demonstra que tem uma economia forte, com uma população que trabalha, tem renda e poder de compra para consumir produtos e serviços”, destaca em nota.

Qual é a importância do ICMS?

O ICMS que chega até as prefeituras é uma parcela daquilo que o Estado arrecada: 25%, distribuídos conforme o Índice de Participação dos Municípios, composto por fatores como valor adicionado, população e receita tributária própria.

“Para se ter uma ideia: temos as chamadas ‘Receitas de Fonte 1’, que não são vinculadas a nenhuma despesa específica, são as receitas que a gente pode usar para cobrir as despesas gerais do município, tanto para o pagamento de servidores como para pagamentos essenciais, como os gastos com educação e saúde. O peso do ICMS nessas receitas está em torno

de 25%. É um peso muito importante”, explica a secretária da Fazenda de Americana, Simone Inácio de França Bruno.

Destinação para Americana

Recursos que o município recebeu nos primeiros semestres de 2021 e 2022 com origem no ICMS

Janeiro R$ 13.258.819,77 R$ 15.663.682,36

Fevereiro R$ 8.662.311,00 R$ 10.581.070,24

Março R$ 20.023.354,20 R$ 20.747.671,46

Abril R$ 11.365.275,42 R$ 15.309.623,83

Maio R$ 12.976.318,80 R$ 19.014.092,14

Junho R$ 14.806.277,52 R$ 14.016.308,29.

Fonte: Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.