Repasse de ICMS para Americana volta a crescer, mas está abaixo da inflação

Os repasses do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para Americana cresceram em 2021 após uma queda no ano passado. De janeiro até a primeira semana de novembro, a cidade recebeu R$ 147 milhões da Secretaria Estadual da Fazenda, 3,6% a mais que em todo o ano de 2020, quando foram repassados R$ 142 milhões.

Embora tenha aumentando, o valor ainda é insuficiente para recuperar a inflação que acumula alta de 10,67% nos últimos 12 meses. De acordo com o economista e professor da PUC Campinas, Cândido Ferreira da Silva Filho, para ser considerado um aumento real e a prefeitura ter mais dinheiro para investir, o percentual de crescimento tem que ser superior ao da inflação.

“Tem ainda mais uns 50 dias pela frente, então é provável que esse índice continue a crescer com expectativa de que iguale ou passe um pouco a inflação. O total de repasse precisaria chegar a R$ 157 milhões para empatar com a inflação”, afirma o economista.

Mês Valor Janeiro R$ 13.258.819,77 Fevereiro R$ 8.662.311,00 Março R$ 20.023.354,20 Abril R$ 11.365.275,42 Maio R$ 12.976.318,80 Junho R$ 14.806.277,52 Julho R$ 14.273.977,58 Agosto R$ 17.313.693,23 Setembro R$ 13.471.277,35 Outubro R$ 15.229.684,38 Novembro (valor até a 1ª semana) R$ 5.698.912,73 Fonte: secretaria estadual da Fazenda

Em 2019, um dos melhores anos em termos de repasse do ICMS, Americana recebeu R$ 150 milhões em impostos. No ano passado, porém, o valor transferido ao município caiu 5,7%, voltando a apresentar recuperação em 2021.

O ICMS é uma das principais fontes de recursos dos municípios. Sem esse repasse, as cidades não conseguem manter a máquina pública funcionando, afirma o economista e docente da PUC.

Professor e consultor, Bruno Pissinato, diz que a alta vai impactar positivamente em algumas áreas como a Educação, que deve receber investimentos de pelo menos 25% do valor repassado ao município, e Saúde, que deve ficar com 15% do total destinado à cidade.

Secretária da Fazenda do município, Simone Inácio de França Bruno afirma que esse aumento na arrecadação vem sendo sentido em todo o Estado de São Paulo como retomada e aquecimento da economia em relação a 2020, ano que teve início a pandemia da Covid-19.

“Comércios e indústrias fecharam, o que provocou uma retração muito forte nas atividades econômicas. E em 2021 sentimos essa retomada, principalmente em relação a alta da inflação porque reflete nos preços e acaba refletindo também nos impostos”, destaca Simone.