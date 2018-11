Reparo mal feito traz transtornos no Jardim Boer

Há uns 20 dias, moradores passam por transtornos na Rua da Fidelidade, no Jardim Boer, em Americana. Segundo relatos, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) fez um reparo na via para consertar um vazamento, entretanto, deixou o serviço inacabado. Para complicar, outro buraco se abriu na via.

De acordo com a pensionista Odilla Perez Vital, de 84 anos, a preocupação é com o desperdício. “Eles vêm, não fazem o serviço certo, estragou no mesmo lugar que eles tinham arrumado. É um dó jogar toda essa água fora”, desabafa. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A rua remendada também atrapalha os motoristas. A dona de casa, Natani Mendes de 27 anos, contou que no último sábado, um carro escorregou na água e parou próximo a calçada. “A sorte é que a calçada era de um terreno baldio, mas a preocupação existe. As pessoas estão com medo de ficarem sentadas na calçada”, relata Natani. Os próprios moradores improvisaram a sinalização dentro do buraco para alertarem os motoristas.

O DAE informou que o conserto será executado e que está dentro do prazo de atendimento.

