Reparo em subadutora pode afetar abastecimento na região da Cidade Jardim nesta quarta, em Americana

Trabalhos terão início às 7h, com previsão estimada em seis horas para a conclusão e retomada do bombeamento

O abastecimento de água poderá ficar prejudicado na região do Cidade Jardim, em Americana, nesta quarta-feira (10), devido a um serviço que será realizado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto).

A autarquia fará o conserto de um vazamento na subadutora que transporta água do reservatório da Vila Santa Catarina ao reservatório da Cidade Jardim. Os trabalhos terão início às 7h, com previsão estimada em seis horas para a conclusão e retomada do bombeamento.

Reservatório da Vila Santa Catarina – Foto: Susy Coutinho/Prefeitura de Americana

O departamento pede que a população economize água nas seguintes regiões, que também são abastecidas pelo reservatório da Cidade Jardim: parte da Vila Mathiensen, do Jardim dos Lírios, a parte alta do Jardim São Paulo, Jardim São Pedro e a própria Cidade Jardim.

A tubulação comprometida está localizada a cerca de 2,6 metros de profundidade na parte externa da casa de bombas do reservatório da Vila Santa Catarina.

As equipes da autarquia vão escavar a área para a identificação exata da dimensão do vazamento. A expectativa inicial é de que haverá a troca de um trecho de cerca de seis metros de tubulação.

“Pedimos a compreensão da população para realizarmos esse serviço fundamental para a segurança do abastecimento nessa parte da cidade. Importante ressaltar que a previsão de término é de seis horas, mas esse tempo poderá variar para mais ou para menos dependendo da situação que encontraremos”, diz o superintendente do DAE, Marcos Morelli.