Reparo é realizado para conter aguapés na Represa do Salto Grande, em Americana

Equipes da Prefeitura de Americana, CPFL Renováveis, Associação Barco Escola da Natureza e voluntários executaram, no último sábado (14), o reparo da barreira flutuante utilizada para conter os aguapés na barragem da PCH (Pequena Central Hidrelétrica).

Segundo a prefeitura e a CPFL, o trabalho foi necessário após o rompimento do cabo de isolamento, ocasionado por um ato de vandalismo.

Reparo foi realizado no último sábado – Foto: Gustavo Gomiero/DAE

Conforme o LIBERAL verificou na semana passada, as macrófitas praticamente escondiam a represa na orla da Praia dos Namorados.

Nesta segunda, a prefeitura e a CPFL se reuniram para discutir o monitoramento, manejo e controle dos aguapés. Representantes dos dois órgãos fizeram uma visita técnica na barragem da PCH para acompanhar as retiradas das plantas do reservatório, que são realizadas pela companhia.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O serviço passou a contar com mais uma retroescavadeira (braço longo), um hidrotractor e um caminhão. A expectativa é que o trabalho terá avanço em agilidade para suprir a demanda existente no período de inverno, quando há uma proliferação maior das macrófitas.

A barreira de isolamento proporciona o adensamento das plantas próximo à barragem da represa, viabilizando a remoção dos aguapés, ação realizada periodicamente pela CPFL e fiscalizada pela prefeitura.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Vândalos

Em agosto, houve três ocorrências de vandalismo resultando no rompimento do cabo de isolamento. Com os ventos fortes, as plantas ficaram espalhadas na área, causando a sensação de uma maior quantidade de macrófitas na represa, de acordo com a prefeitura e a CPFL.

Conforme relatório da companhia, somente em agosto foram efetuadas 1.826 ações de retiradas de plantas, abrangendo uma área de pelo menos 210 mil metros quadrados.