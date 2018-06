Viaduto Centenário terá terceira faixa dentro de dez dias

A remodelação viária na região do Welcome Center e no Viaduto Ministro ‘Ralph Biasi’, popularmente conhecido como Viaduto Centenário, em Americana, está na fase final da segunda etapa das obras. Em aproximadamente dez dias será implantada a terceira faixa no viaduto, segundo a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana.

Posteriormente, será implantado sentido único de direção na Avenida São Jerônimo, no trecho entre a descida do viaduto até a Rua dos Topázios, sentido Centro-bairro, sendo que o acesso ao viaduto será pela Avenida 9 de Julho. Foto: Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

A primeira etapa de mudança de trânsito nas imediações da região do Welcome Center, no trecho entre a Avenida São Jerônimo e 9 de Julho, no pé do Viaduto Ministro Ralph Biasi (Viaduto Centenário), foi iniciada em 18 de abril.

Na segunda etapa, estão sendo executadas a retirada do canteiro central, retirada de poste de energia e recomposição do pavimento, entre outros serviços. Foto: Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

A prefeitura tem promovido diversas alterações no trânsito com o objetivo de melhorar a capacidade viária no município. Iniciadas em 28 de fevereiro, foram promovidas alterações de sentido de direção nas Ruas Dom Pedro II, Rua Anhanguera, Ruas Ari Meirelles, Duque de Caxias, Marechal Floriano Peixoto, entre outras vias.

Os estudos para a implantação das mudanças foram baseados no mapeamento dos pontos críticos, contagem de veículos, pesquisa de velocidade e retardamento por GPS, reprogramação semafórica, planejamento e desenvolvimento do software de trânsito e simulações.

O projeto é da empresa Tranzum Planejamento e Consultoria de Trânsito. A remodelação nas imediações do Welcome Center está sendo executada por empresa contratada pela EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.