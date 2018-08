Remodelação viária ao redor do Welcome Center é concluída

A remodelação viária nas imediações do Welcome Center e Viaduto Ralph Biasi foi concluída nesta semana. A Prefeitura de Americana está promovendo desde abril algumas intervenções para melhorar o sistema viário no local.

Para ordenar o trânsito, foram implantados pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) conjuntos de semáforos na Avenida São Jerônimo (em frente ao Welcome Center) e na Raphael Vitta com as ruas Boa Vontade e Sete de Setembro. Foto: Prfeitura de American/Divulgação

Também foi viabilizada a troca de equipamentos antigos de semáforos e novos equipamentos na Avenida Raphael Vitta com a 9 de Julho e na 9 de Julho com a Sete de Setembro.

A prefeitura tem promovido intervenções importantes no trânsito da cidade desde fevereiro. O trabalho de remodelação nas imediações do Welcome Center está sendo executado por uma empresa contratada pela EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Os estudos e o projeto para a implantação das mudanças é da empresa Tranzum Planejamento e Consultoria de Trânsito.

A implantação da terceira faixa no viaduto Ralph Biasi está sendo avaliada pela Utransv, e está dependendo da realização da próxima etapa de intervenção no sistema viário da cidade envolvendo mudanças de sentido de direção no viaduto Amadeu Elias, previstas para o mês de setembro.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana.