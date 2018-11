Remoção de aguapés de represa retorna em dezembro

A CPFL Renováveis anunciou que a remoção mecânica de aguapés da Represa do Salto Grande, em Americana, será retomada na primeira quinzena de dezembro. O trabalho foi feito por mais de 20 anos pela empresa, mas havia sido interrompido há cerca de um ano diante da elaboração de um estudo para identificar medidas mais eficazes para o problema.

A interrupção da remoção feita com auxílio de barcos, trabalho considerado sem efetividade a longo prazo, foi paralisado, segundo a CPFL Renováveis, para que o ciclo das plantas aquáticas pudesse ser observado e estudado por completo pelo especialista Robinson Antonio Pitelli. A íntegra do plano de manejo será apresentada em janeiro. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A pausa no trabalho resultou no crescimento excessivo das macrófitas, transformando a represa em um “mar verde”. Conforme informações dos mapas de cobertura da represa de agosto de 2017, a área coberta por macrófitas correspondia a pouco mais de 135 hectares (cerca de 180 campos de futebol). A interrupção, sem nenhuma mudança no quadro de despejo de esgoto por parte das cidades acima de Americana, fez a situação se agravar: em 12 meses, a área coberta por aguapés dobrou, chegando a 275 hectares.

De acordo com o gerente de Meio Ambiente da CPFL Renováveis, Daniel Deibert, diante do cenário foi proposta a antecipação de um dos itens do plano de manejo. “Dentro das propostas está o vertimento controlado das macrófitas. Apresentamos a ação em meados de setembro e a expectativa era de que tivesse aprovação em outubro, mas, legitimamente, Cetesb e Gaema fizeram uma série de indagações para entender as implicações. Estamos complementando as informações e a expectativa é que seja aprovado, mas não temos como precisar uma data”, explicou.

Com essa proposta à espera de autorização, a CPFL Renováveis, em reunião com a Secretaria de Meio Ambiente de Americana, optou por antecipar outra das ações previstas: a retomada da remoção mecânica. A medida deve ser implantada no início de dezembro, segundo Deibert, e será continuada no decorrer da aplicação do plano em 2019.

Ações tratam sintoma

É ponto pacífico entre CPFL Renováveis e Secretaria de Meio Ambiente de Americana o fato de que qualquer ação adotada pela empresa para combater o excesso de aguapés é tratar apenas o sintoma, e não a causa do problema.

Para o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, enquanto não houver melhorias no tratamento de esgoto desses municípios, qualquer ação será paliativa. “Estamos acompanhando muito de perto isso tudo, fazendo as cobranças. Tomando medidas cabíveis no município para fiscalizar a autuar os imóveis que estejam poluindo”, afirmou.

O especialista Robinson Pitelli ergueu a mesma bandeira e cobrou que a captação de esgoto seja ampliada e o tratamento correto seja feito. “Existem inúmeras barragens no Brasil sem essa quantidade excessiva de aguapés justamente porque não tem esse volume de nutrientes. O que precisa ser feito é uma ação dos órgãos públicos no controle da poluição da água do Rio Atibaia”, argumentou.