Remarcado após chuva, desfile cívico reúne milhares de pessoas em Americana

Pessoas de diferentes idades marcaram presença

As cores verde e amarela, em roupas e bandeiras, tomaram conta de parte da Avenida Brasil, no Centro de Americana, durante o desfile cívico de 7 de setembro, em comemoração à Independência do Brasil, realizado na manhã deste domingo (11). O evento, que foi remarcado por conta da chuva da última quarta-feira (7), reuniu cerca de 10 mil pessoas, entre idosos, adultos e crianças, de acordo com informações da Prefeitura de Americana.

A auxiliar administrativa Suzane Vecche, de 32 anos, vestia as cores da bandeira do País, além de ter pintado as unhas com as mesmas cores. Ela contou que vai anualmente a todos os desfiles.

“Eu sou muito patriota e todo ano eu assisto. Hoje trouxe minha filha mais nova, que nunca assistiu por conta da pandemia”, contou a auxiliar administrativa, que já tinha ido, mesmo sob chuva, na quarta-feira.











Neste domingo, o evento começou com apresentação da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, que conduziu o Hino Nacional. Na sequência, o prefeito Chico Sardelli (PV) usou a palavra para agradecer à população pela participação no evento.

“Todo dia é o dia da nossa pátria, mas hoje estou especialmente muito feliz por estar aqui. É um dia de festa, dia de comemorar essa data tão importante”, ressaltou o chefe do Executivo.

Depois de dois anos sem poder realizar o evento por conta da fase mais aguda da pandemia do coronavírus (Covid-19), a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, disse que o desfile marca um momento importante na retomada de várias atividades culturais no município. “É tudo de melhor que poderia ter acontecido. É um evento que simboliza nosso dever cívico e de amor à pátria”, disse.

De acordo com a organização do evento, desfilaram cerca de 2,6 mil pessoas em 28 instituições e entidades, sendo duas delas unidades escolares municipais. “Diretamente, são duas, mas é claro que com projetos e institutos temos mais alunos da rede envolvidos. As crianças estavam bem ansiosas para esse momento cívico tão importante”, comentou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, ao LIBERAL.