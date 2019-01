Relíquias de São João Bosco são expostas

As relíquias de São João Bosco permanecem expostas de hoje, dia em que os católicos celebram o santo, até domingo, na Igreja Dom Bosco, em Americana. Às 7 horas acontece a acolhida festiva no pátio do colégio e em seguida a missa com os alunos.

Durante o dia todo, a programação será especial com a exposição do Santíssimo Sacramento, momentos de oração e confissões. À noite, às 19h30, haverá a missa solene do padroeiro aberta a todos. Foto: Divulgação

Amanhã, a programação prossegue com missas às 7 e 19 horas. No sábado, as missas ocorrem às 14 e 18 horas, e às 19h30 terá vigília com a juventude. No domingo, serão quatro horários de missa: 7, 9, 17h30 e 19h30. A visitação poderá ser feita durante todo o tempo de permanência das relíquias na cidade.

A urna veio do Santuário Sagrado Coração de Jesus, em São Paulo. É a terceira vez que Americana a recebe. A primeira foi em 1975, quando os salesianos comemoraram 25 anos no município e a última em 2009.

A paróquia destaca que o momento é especial aos fiéis. Segundo a assessoria, muitas pessoas esperam pelo momento para fazer pedidos e agradecer por graças recebidas.

Trabalho

São João Bosco é um santo muito conhecido pelos católicos em todo o mundo, especialmente pelo trabalho com os jovens mais pobres, sendo o padroeiro das crianças e adolescentes. Em Americana, a obra salesiana engloba a Paróquia São João Bosco, o Colégio Salesiano Dom Bosco, o Unisal (Centro Universitário Salesiano) e a Obra Social Casa de Dom Bosco.