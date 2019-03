Relatório da CEI da Fusame é aprovado e recebe críticas

Sob críticas de membros da oposição, a CEI (Comissão Especial de Inquérito) da Fusame (Fundação de Saúde do Município de Americana) aprovou por 6 a 3 seu relatório final. Chamado de “fraco e raso” por quem votou contra, o trabalho foi finalizado sem que nenhuma pessoa fosse ouvida nos seis meses de investigação. Houve discussão tensa no final da sessão de ontem.

Um dos motivos é que, na penúltima reunião, inclusive segundo consta na própria ata do encontro, ficou combinado que o grupo apresentaria um projeto para prorrogar a CEI em regime de urgência, o que não aconteceu. O projeto acabou protocolado ontem, às 15 horas, mas sem o pedido de urgência. O prazo final para concluir a comissão é dia 13 de março. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A CEI tinha como objetivo analisar as contas da Fusame. O grupo concluiu, por exemplo, que dois servidores acumularam, entre 2014 e 2018, cargos concursados e comissionados indevidamente, em horários conflitantes, e que uma funcionária aumentou o próprio salário em 2017. Nenhum dos três foi ouvido para que fosse checado, por exemplo, em que circunstâncias essas irregularidades aconteceram, se houve anuência de alguém ou para se defender.

“Eu não vi necessidade, se você tinha provas documentais, todos os dados, tinha os holerites, tinha tudo, para que vai chamar?”, defendeu o presidente da comissão, Welington Rezende (PRP). “Ouvir uma desculpa que não havia necessidade?”, questionou.

Foi apontado também o fato de que a Fusame recolheu para o INSS menos do que deveria e que o Conselho Curador da entidade existia só no papel. Para os vereadores Maria Giovana (PCdoB), Gualter Amado (PRB) e Odir Demarchi (PR), a CEI se limitou a pedir documentos. “Nos deixou envergonhados um relatório tão ruim como esse”, afirmou Maria Giovana, que não descarta recorrer à Justiça.

Gualter e Odir disseram que não sabiam que o relatório a ser votado na quarta-feira seria o final, e por isso eles se posicionaram contrários. O relator Marschelo Meche (PSDB) sugere o encaminhamento do documento à prefeitura, e ao Ministério Público, para apuração das irregularidades apontadas.

ALTERNATIVA

De acordo com a assessoria da câmara, existem casos de projetos que receberam emendas para ter seus efeitos retroagidos. Na teoria, isso abriria possibilidade para a CEI ser prorrogada em uma eventual votação na próxima quinta, um dia após seu prazo final regimental.

“A gente está estudando essa alternativa, já conversei inclusive com o presidente (da Casa, Luiz da Rodaben), porque a gente entende que isso atenta contra a função do vereador na Casa. A gente não tem problema de perder no voto, mas a grande preocupação é não abrir precedentes na burocracia, no trâmite interno para se fazer o que se bem entende”, disse Maria Giovana.