Reintegração no Pós-Represa acaba com sete detidos

A reintegração de posse na área ocupada por parte dos moradores do acampamento Roseli Nunes, na região do Pós-Represa, em Americana, acabou com sete membros do movimento detidos pela PM (Polícia Militar). As famílias acusam os policiais de abuso de autoridade e truculência. A corporação encaminhou nota alegando que foram necessárias providências para manutenção da ordem pública.

Foto: Leon Botão / O Liberal

As famílias ocuparam a área pública de 120 mil metros quadrados há cerca de duas semanas. O espaço ficou conhecido como “Residencial Capivara” e já foi alvo de ocupações e reintegração de posse no passado. A Prefeitura de Americana pediu a reintegração e a Justiça concedeu. A ordem foi cumprida nesta quinta-feira (21) pela manhã.

A saída das famílias ocorreu de forma pacífica, mas houve registros de confronto quando as famílias já estavam na área do assentamento Milton Santos, onde eles permanecem provisoriamente. Membros do grupo relataram agressões por parte dos policiais e que a corporação disparou balas de borracha e bombas de efeito moral contra as famílias.

Em nota, a PM escreveu que as famílias atearam fogo no canavial e que isso fez com que a corporação tivesse que tomar providências para manutenção da ordem pública, “preservação da integridade física de todos, e do patrimônio público e particular”. Sete membros da ocupação foram detidos e levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Ainda não informações sobre quais são as acusações contra ele e se ficarão presos.