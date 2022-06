Reinaugurada, UBS Mathiensen volta a funcionar nesta terça-feira

Local deve realizar, em média, 900 cirurgias por mês - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Reformada, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Mathiensen começa a atender a população nesta terça-feira (7). A unidade, que estava fechada para obras desde junho do ano passado, foi reinaugurada pela prefeitura nesta segunda.

A expectativa é que o local realize mensalmente, em média, 900 consultas e 1.530 procedimentos básicos em saúde, como curativos, aplicações de vacinas, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, exames de papanicolau e outros exames laboratoriais, além de procedimentos odontológicos.

Além da Vila Mathiensen, a UBS também atende moradores dos bairros Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, Jardim das Flores, Jardim dos Lírios e Jardim Nielsen Ville.

A princípio, a previsão era que a reforma terminasse em outubro de 2021. O atraso aconteceu, principalmente, devido à instalação de uma cobertura na entrada principal, serviço que não estava previsto no projeto inicial.

As obras foram realizadas por meio de uma emenda parlamentar de R$ 200 mil do então deputado estadual Cauê Macris (PSDB), atual secretário-chefe da Casa Civil do Governo de São Paulo.