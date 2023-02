Reinaugurada, ala 3 dará fim às macas nos corredores do HM, diz Fusame

O retorno da ala 3, reinaugurada pela Prefeitura de Americana nesta quinta-feira, após um ano e três meses de reforma, dará fim à situação das macas nos corredores do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O apontamento foi feito por Fábio Beretta Rossi, presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), entidade responsável pelo hospital.

“Isso daqui [a ala 3] é muito importante. Nós vamos tirar todas essas macas dos corredores. Aqui, não tem pobre, nem rico. Todos merecem ser bem atendidos”, disse durante a cerimônia de entrega da ala 3 e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto.

Essa expectativa se baseia no fato de que, com a ala 3, a população passa a ter mais 18 leitos de enfermaria disponíveis.

Prefeito Chico Sardelli (PV) esteve presente na reinauguração nesta quinta-feira – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“Vai possibilitar um giro mais rápido no Pronto-Socorro e evitar aquela situação desagradável que é de paciente estar em maca no corredor”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O LIBERAL noticiou o problema das macas em corredor em outubro de 2021. À época, a prefeitura apontou que precisou remanejar pacientes em razão das obras na ala 3.

“Nós tínhamos a seguinte decisão: ou nós reformávamos, ou a gente perdia um recurso que estava parado desde 2015”, justificou Danilo nesta quinta.

A verba citada pelo secretário se trata de uma emenda parlamentar de R$ 699,2 mil do deputado federal Orlando Silva (PCdoB). Ao todo, as obras da ala 3 da UTI tiveram investimento de R$ 1,2 milhão – a prefeitura complementou o valor.

A UTI adulto, que ocupa o mesmo pavimento que a ala 3, teve um aumento no número de leitos, de oito para dez, dos quais um é destinado para isolamento.

As reformas contemplaram a substituição do piso, forro, luminárias, bate-macas, janelas e portas internas; instalação de manta vinílica no piso; instalação de forro de gesso acartonado, com luminárias em LED embutidas; nova pintura; substituição das redes elétrica e hidráulica; instalação de uma nova rede de gases medicinais e de móveis planejados.

O local passou a contar com banheiros acessíveis na área de isolamento e na área de atendimento coletivo. Houve, ainda, a instalação de um aparelho de ar-condicionado central.

“O Hospital Municipal tem feito o melhor para atender com dignidade e carinho os pacientes e seus familiares, e a população poderá contar agora com esta ala totalmente reformada”, declarou o prefeito Chico Sardelli (PV).