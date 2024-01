Regularização do Portal dos Nobres 2 depende de investimento de vizinhos

A regularização do Portal dos Nobres 2 depende do investimento de empreendimentos e imóveis vizinhos em uma galeria para drenagem de águas pluviais, segundo a Prefeitura de Americana. Conforme o LIBERAL noticiou em junho de 2022, o local é um dos 14 núcleos habitacionais em processo de regularização fundiária.

Porém, a demora para o procedimento ser concluído tem deixado administração e moradores do condomínio insatisfeitos. De acordo com a síndica-presidente do local, Luana Capozzi Polat, de 51 anos, a situação do residencial é a mesma desde a fundação, em 1988. Neste período, várias obras foram feitas para atender aos requisitos da regularização.

Síndica-presidente do residencial, Luana criticou demora sobre regularização – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ainda segundo Luana, o condomínio protocolou a primeira solicitação ao Reurb (Regularização Fundiária Urbana) em 2018.

De início, a situação parecia caminhar para uma solução, mas a necessidade de construção de uma galeria para drenagem de águas pluviais empacou o processo e, desde então, ainda de acordo com a síndica-presidente, a prefeitura tem dado poucas informações.

“Nós já temos a verba para bancar a nossa parte dessa galeria. Se for para começar amanhã, a gente faz uma assembleia e faz o empenho. A gente precisa da regularização, porque hoje não conseguimos fazer nada com os nossos terrenos. Não conseguimos financiamento, vender, usar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para construção e nem colocar em inventário”, contou.

Luana afirmou que o Portal dos Nobres 2 já tem uma galeria, que atende ao condomínio de forma adequada. No entanto, a administração municipal exigiu a construção de outra galeria, maior e que beneficie todos os imóveis abrangidos pela bacia. Esses empreendimentos vizinhos, entretanto, já estão regularizados e supostamente não estariam dispostos a bancar a obra.

“Todos eles têm escrituração dos imóveis, ninguém irá se propor a pagar uma obra que não interfere na qualidade de vida deles”, ponderou.

Após questionamento do LIBERAL, a prefeitura disse que todo o trâmite é de conhecimento da síndica-presidente e que o condomínio segue em processo de regularização, “atualmente buscando resoluções para questões de drenagem de águas pluviais”.

Essas questões serão resolvidas com a construção da galeria que, segundo o Executivo, depende do investimento de outros proprietários de imóveis vizinhos ao portal. “Essas tratativas estão avançadas e a resolução deve ocorrer em breve”, informou.