Registros de estupro quase dobram no primeiro semestre em Americana

O número de casos de estupro em Americana quase dobrou no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, e já soma quase a mesma quantidade de ocorrências registradas no ano todo de 2022.

O total saltou de 18 para 33 entre os meses de janeiro e junho. Em todo o ano passado, foram 34 casos. Os dados são da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo e foram divulgados nesta semana.

Denúncias de casos de estupro podem ser feitas na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Segundo a pasta, a tendência de crescimento nos casos de violência sexual também se confirma entre o crime de estupro de vulneráveis (vítimas menores de 14 anos ou pessoas cujas condições de saúde as impedem de discernir o ato sexual), com alta de 85,7% no primeiro semestre, quando foram registrados 26 casos de estupro contra essas pessoas. A quantidade é a mesma do total contabilizado em todo o ano passado.

Para Pedro Gatti, coordenador do Conselho Tutelar de Americana, o aumento pode ser consequência de ações e campanhas de conscientização, bem como resultado da implantação, em 2020, do protocolo que instituiu o Fluxograma de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).

“Com o protocolo, foram realizadas capacitações na rede de proteção e isso contribuiu para que os profissionais ficassem mais atentos a sinais de crianças vítimas de abuso”, afirma o coordenador.

Promotora da Infância e Juventude de Americana, Renata Calazans Nasraui diz que o protocolo foi muito importante para denúncias de abuso sexual.

“Por meio dele, hoje, os profissionais que atuam nas áreas de assistência social, saúde e educação, ao receberem uma denúncia espontânea de uma criança ou adolescente, têm o dever de, após a acolhida e escuta qualificada dela, promover os encaminhamentos necessários, entre eles a realização do boletim de ocorrência”, explica.

Segundo a advogada e presidente da Comissão da Mulher da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em Americana, Jéssica Ventura Vieira, a alta no número de estupros se deve ao aumento da violência e ao crescimento da rede de apoio às mulheres, que acabam sendo encorajadas a fazer a denúncia.

Em nota, a SSP afirma que esse aumento pode ser explicado não só pela maior conscientização das vítimas, que estão denunciando mais seus agressores, mas também pela ampliação do escopo da legislação, que agora abrange outros conceitos relacionados ao crime de estupro