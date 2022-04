Regional da Praia Azul e Reservatório do Jardim América são alvos de ladrões

Dois setores da administração pública de Americana foram alvos de ladrões na noite desta terça-feira (19). Os criminosos levaram parte da fiação do reservatório de água do Jardim América II e da Regional da Praia Azul.

De acordo com informações da Polícia Civil, por volta de 23h, servidores públicos do reservatório de água do Jardim América II chamaram a Gama (Guarda Municipal de Americana), informando sobre um furto de 30 metros de fios.

Segundo relatos de funcionários, eles perceberam o crime porque, durante o turno de trabalho, às 21h, houve queda de energia. Ao verificarem, notaram a ausência de uma parte da fiação elétrica. Nenhum suspeito foi identificado.

Momentos depois, às 23h50, a mesma equipe da corporação foi chamada por um porteiro da Regional da Praia Azul relatando sobre um furto de pelo menos 30 metros de fios. Neste caso também não há informação sobre o autor.

As duas ocorrências foram registradas na delegacia de Americana. Questionada se houve prejuízos a prestação de serviços nos dois setores, a Prefeitura de Americana não se manifestou até a publicação desta reportagem.