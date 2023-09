Região terá megaoperações na Semana Nacional do Trânsito

Polícia Rodoviária informou que haverá ações na região em vários pontos das rodovias, em conjunto com o Detran

‘A vida está sempre em trânsito. No trânsito, escolha a vida’ é o mote da campanha educativa - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira a Polícia Militar Rodoviária informou que haverá, durante a Semana Nacional do Trânsito, entre os dias 18 e 25 deste mês, uma megaoperação na região, em vários pontos das rodovias, em conjunto com o Detran (Departamento de Trânsito), Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) e a concessionária AutoBAn.

O tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base do policiamento rodoviário de Americana, explica que haverá ações educativas sobre a travessia de pedestre nas rodovias, operação para o cinto de segurança e ações voltadas para prevenção de roubo de carga.

“A gente já faz várias fiscalizações sobre ultrapassagens proibidas, motocicletas e embriaguez ao volante. A novidade é que a gente vai fazer todos os dias”, diz.

O policial enfatiza ainda que as atividades são focadas na redução e prevenção dos acidentes de trânsito.

“Percebemos que essas iniciativas têm efeitos positivos. Em agosto deste ano, por exemplo, em toda extensão do nosso pelotão, em 100 km de rodovia, não tivemos acidentes com vítimas fatais”, destaca.

O Detran informou que no Estado, de janeiro a agosto de 2023, aconteceram 300 operações com a fiscalização de 154.185 veículos.

No período, foram registradas 5.791 recusas ao bafômetro, 384 casos de direção sob o efeito de álcool.