Região segue com umidade baixa e pode ter máxima de 37°C nesta semana

Americana e as demais cidades da região seguirão com a umidade relativa do ar baixa e temperaturas elevadas ao longo desta semana. De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), o índice deve ficar entre 15% e 25%. Já a temperatura, segundo o Climatempo, pode chegar aos 37°C.

Nesta segunda-feira (9), Americana teve máxima de 35,9°C, por volta das 15h, conforme levantamento do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). Neste período, a umidade do ar esteve em 13,5%.

Umidade do ar seguirá baixa na região nos próximos dias – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Para os próximos dias, as temperaturas máximas partem de 34°C, podendo atingir 37°C no sábado (14), conforme previsão do Climatempo. As mínimas variam de 18°C a 22°C, enquanto os dias serão tomados, majoritariamente, pelo sol.

“Serão dias parecidos em sequência. A faixa de 15% a 25% é o mínimo que tem ocorrido nos últimos dias e esperado para os próximos”, explicou o meteorologista Raphael Moura, do Cepagri. “A persistência da massa de ar quente e seco, enquanto não há nova passagem de frente fria, é a causa do calor e tempo seco”, completou.

E a chuva?

Apesar do tempo seco, não há previsão de chuva para a semana. Até sábado, nenhum dia tem mais de 1% de probabilidade de chover. A previsão indica que a partir da próxima semana há mais chances, mas nada concreto – ou seja, não é possível dizer quando irá chover.

