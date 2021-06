Região intensifica campanha e vacina moradores contra Covid-19 neste sábado

A RPT (Região do Polo Têxtil) intensificou a campanha e vacinará moradores contra o coronavírus (Covid-19) neste sábado (26). Apenas Nova Odessa, cidade de menor população comparada às outras, não vacinará neste final de semana.

Desde que pessoas sem comorbidades acima de 50 anos começaram a ser vacinadas, há duas semanas, as prefeituras da RPT aumentaram a imunização e têm usado os sábados para reforçar a campanha.

Americana recebeu novo lote nesta sexta-feira (25) com 3.468 doses da Pfizer para o novo grupo incluído na campanha nesta quarta-feira (23), de 43 a 49 anos.

Americana recebe novo lote e vai vacinar pelo segundo sábado seguido – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

Com a nova remessa, Americana abriu agendamento e vai vacinar neste sábado (26), pela segunda semana seguida. A expectativa da prefeitura é vacinar 2,5 mil pessoas. Neste sábado (26), a campanha acontece nos polos de vacinação, no campus Maria Auxiliadora, da Unisal, na FAM (Faculdade de Americana) e também na sede da Unimed, apenas para o novo público.

Santa Bárbara d’Oeste também recebeu nesta sexta-feira (25) lote da Pfizer para o novo grupo, com 2.910 doses. O lote do imunizante será utilizado para retomar a vacinação em pessoas de 43 a 49 anos neste sábado, das 8h às 13h.

A prefeitura suspendeu a vacinação do grupo em seu primeiro dia, na quarta-feira (23), após todas as doses para a faixa etária acabarem. Outros públicos inseridos também podem ser vacinados no sábado.

Não é necessário agendamento. Em Santa Bárbara há três pontos de vacinação, os ginásios municipais Djaniro Pedroso ( Centro), e Mirzinho Daniel (Jardim São Francisco), e na Casa de Maria (Jardim das Laranjeiras).

Sumaré antecipou a vacinação para moradores de 40 anos e promove novo Dia D no sábado (26). Pessoas de 40 a 42 anos, que segundo calendário estadual começam a ser vacinadas na quarta-feira (30), já podem ser imunizadas na cidade.

O Dia D da vacinação desde sábado (26) ocorrerá, assim como no sábado anterior, das 9h às 16h, no Centro Esportivo Vereador José Pereira, na rua Sebastião Raposeiro Júnior, na Vila Yolanda Costa e Silva. Todos públicos alvos podem procurar a vacina.

Hortolândia também realiza Dia D no sábado, quando pretende vacinar 6,2 mil pessoas, com os mesmos públicos que Sumaré, com 12 pontos de vacinação, um deles drive-thru, das 8h às 15h30.

A procura foi alta e Hortolândia estendeu a campanha para domingo (27), quando espera vacinar mais 300 pessoas. A vacinação será na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) João Carlos do Amaral Soares, no Nova Hortolândia, das 8h às 12h.