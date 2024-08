Região gera 499 empregos em julho, mas Sumaré tem saldo negativo - O Liberal

Com exceção de Sumaré, que fechou 314 postos de trabalho, as outras cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) geraram, juntas, 499 empregos em julho deste ano. Os dados foram divulgados nesta semana pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Embora o resultado da região tenha sido positivo, é menor que o mesmo mês de 2023, quando houve 876 contratações a mais que demissões.

Segundo as informações do governo federal, Americana teve o melhor saldo entre os cinco municípios da RPT, com 278 novas admissões com carteira assinada. Na sequência, veio Hortolândia com 240, Santa Bárbara d’Oeste com 165, Nova Odessa com 130 e Sumaré, a única a ter resultado negativo de 314.

O número de Americana foi impulsionado pelo desempenho da indústria têxtil, que abriu 72 empregos formais. Neste ano, o segmento só teve mais desligamentos que contratações em junho, quando o saldo foi negativo em 20.

De acordo com o diretor do Ciesp (Centro das Indústria do Estados de São Paulo) em Americana e presidente da Fidam (Feira Industrial de Americana), Leandro Zanini, o bom momento local do têxtil se deve à volta da taxação aos produtos importados até 50 dólares, que permitiu uma maior competitividade das mercadorias nacionais.

Ele ainda citou o aumento do frete marítimo para 8,5 mil dólares por contêiner e campanhas de valorização do segmento.

Objetivos

“Nós temos três focos bem estruturados: proteger a nossa região, isonomia tributária e valorização da cadeia têxtil para atrair mão de obra. Essa combinação começa a produzir números positivos, embora isso não seja rápido”, completou.

Por sua vez, o resultado ruim de Sumaré pode ser explicado por demissões em massa de cuidadores em saúde e de idosos – o saldo negativo desses cargos foi de 251.

Ao LIBERAL, o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Claudio Padovani, afirmou que foi “uma movimentação normal, apesar de estranha” e destacou que o perfil industrial da cidade é mais forte que o de serviços, embora este último também seja importante.

“O menor índice de desemprego entre todas as cidades da RMC [Região Metropolitana de Campinas] é de Sumaré. Nós estávamos com 0,5%. Então esse é um número que me estranha, porque a gente não tem uma empresa significativa ou um número significativo de empresas para cuidadores de idosos”, comentou.