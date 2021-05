Região fica de fora de primeira remessa da Pfizer no Estado

O Governo do Estado de São Paulo deixou a RPT (Região do Polo Têxtil) de fora da primeira remessa das vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19) da Pfizer-BioNTech.

Por enquanto, foram contempladas no Estado as cidades de Campinas e São Bernardo do Campo. O governo aguarda novo lote do Ministério da Saúde para dar sequência na distribuição do imunizante para outros municípios paulistas.

Novas doses da Pfizer devem chegar em junho – Foto: Bruno Rocha – Enquadrar – Estadão Conteúdo

O governo federal informou na quinta-feira (27) que mais 2,3 milhões de doses da vacina devem chegar ao país nos primeiros dias de junho.

O Ministério da Saúde autorizou na terça-feira (24) aos estados que escolham as cidades que terão o imunizante, até então, oferecido apenas para as capitais, e enviou nova remessa.

Os municípios precisam estar próximos das capitais (até 2h30) e ter condições de armazenamento, tanto durante o transporte da vacina, quanto depois, para manter os imunizantes refrigerados da forma correta.

O quinto lote da remessa, com mais 629 mil doses chegou ao Brasil na noite de quarta-feira (25), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

Desde o início de maio, quando a vacina era apenas para capitais, Campinas demonstrou interesse em receber unidades da Pfizer e iniciou movimentações para ser contemplada.

Americana, Hortolândia e Santa Bárbara d’Oeste declararam ter condições de armazenar a vacina. Nova Odessa e Sumaré não responderam.

Americana comunicou há duas semanas ao Estado o interesse em receber as doses da Pfizer e a RPT vive a expectativa de receber as vacinas.

Em nota enviada ao LIBERAL nesta sexta-feira (28), a Secretaria Estadual de Saúde informou que na próxima semana, Campinas e São Bernardo do Campo vão começar a receber as doses do imunizante, mas não detalhou quantidade.

A pasta afirma que discute com o Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo) a ampliação da distribuição dos imunizantes da Pfizer para outros municípios.

“A continuidade e inclusão de novos públicos na campanha de vacinação contra Covid depende da disponibilização de mais doses por parte do Ministério da Saúde”.

As prefeituras de Americana, Hortolândia e Santa Bárbara dizem aguardar instruções do Governo do Estado e esperam nova chance de figurar entre as escolhidas.

Na sexta-feira (28), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) permitiu a manutenção da vacina da Pfizer em temperatura de 2 a 8 graus Celsius por até 31 dias, ampliando prazo que era de apenas cinco dias, permitindo maior distribuição da vacina dentre as cidades.

Antes da liberação, as doses da Pfizer precisavam ser armazenadas em caixas com temperaturas entre -25°C e -15°C por, no máximo, 14 dias.