Região do Zanaga recebe iluminação em LED

A região do bairro Antonio Zanaga, em Americana, está recebendo melhorias na iluminação pública. Na primeira etapa do serviço, serão trocados 1.979 pontos por LED, com investimento aproximado de R$ 1,25 milhão, segundo informações da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) do município.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

As trocas das lâmpadas convencionais pela iluminação de LED estão sendo executadas nas Avenidas Nicolau João Abdala, Cecília Meireles e Henrique Roberto Guilherme Alberto Brechmacher, de acordo com a Unidade de Obras Públicas – Setor de Elétrica e Iluminação Pública.

A Prefeitura de Americana vai investir R$ 2,9 milhões com a troca e expansão da iluminação pública no município, recursos provenientes da CIP (Contribuição para Iluminação Pública). O objetivo do trabalho é gerar eficiência, economia e segurança, segundo o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Já receberam as melhorias as regiões dos bairros Cidade Jardim (1.165 lâmpadas), com investimentos de R$ 800 mil, Praia Azul (1.276 lâmpadas), com R$ 1 milhão investido, Jardim Alvorada (291 lâmpadas), ao custo de R$ 170 mil, e a Avenida José Ferreira Coelho, na Praia dos Namorados (29 pontos trocados por LED), com investimento aproximado de R$ 26 mil.

Também foram contempladas as praças José Leite de Camargo, Jorge Arbix, Bosque das Nascentes, Praça Maria Cândida de Barros Piason e entrada da Praia Azul. Além destes locais, a Praça Leandra Maria Gomes Nacaratto e Antonio Leite de Camargo estão na programação dos serviços, enquanto a orla da Praia Azul já tem o trabalho em andamento.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.