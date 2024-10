Região do ‘Pós-SP’, em Americana, se destaca na quantidade de candidatos a vereador

A área compreende os bairros que ficam após a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximos ao limite de Americana com outros municípios - Foto: Leonardo Matos/Liberal

A região do “Pós-SP”, que compreende os bairros que ficam após a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximos ao limite de Americana com outros municípios, tem uma grande quantidade de candidatos a vereador nas eleições deste ano, agendadas para 6 de outubro. Ao menos 42 moram no local, o que representa 15,6% dos 269 postulantes considerados aptos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A informação foi levantada pela reportagem com base nas respostas dos candidatos a um formulário elaborado pelo LIBERAL, que divulgou o perfil de cada um em 26 de setembro – 21 deles não responderam.

No geral, de acordo com os dados, o Parque Novo Mundo, com 11, é o bairro com o maior número de concorrentes a cadeiras do legislativo americanense. Na sequência, vem o Terramérica e a Praia Azul, ambos com 10, e Cidade Jardim e Morada do Sol – estes com nove.

No caso da Praia Azul não se trata de um bairro, segundo informações da Prefeitura de Americana. Porém, alguns candidatos apenas declararam que são residentes da região, por isso ela foi considerada junto às outras 86 localidades.

Dos bairros citados anteriormente, Parque Novo Mundo, Terramérica e parte do Cidade Jardim fazem parte do “Pós-SP”. Ainda nesta região há candidatos do Parque Universitário (5), Jardim dos Lírios (2), Jardim Alvorada (2), Mathiensen (1), Jardim das Flores (1) e Jardim Jacyra (1).

Por sua vez, o Jardim Quatro Estações, Jardim Nielsen Ville, Jardim Primavera, Cachoeira, parte do Jardim Brasília, Jardim Thelja e Recanto não têm representantes, embora estejam dentro da região.

Necessidades

A presidente do Sambanom (Sociedade Amigos e Moradores dos Bairros Parque Novo Mundo, Nielsen Ville e Parque Universitário), Simone Guidolin Leonardi, acredita que houve nos últimos anos um movimento para mapear as necessidades da região e, com isso, pessoas resolveram levar esses gargalos para a “política partidária.”

“Há grandes necessidades naquela área, porque ela está crescendo, está se expandindo. Há uma grande preocupação quanto à infraestrutura. A própria Sambanom fez um movimento nos bairros para buscar as necessidades e resolvê-las junto ao prefeito”, afirmou Simone.

“É claro que o vereador vai fiscalizar e legislar para a cidade, mas ele sendo morador da região, ele vai ser mais sensível às reivindicações”, completou.

Segundo Gilson Alberto Novaes, professor de Direito Eleitoral e Ciência Política no Mackenzie de Campinas, postulantes a vereador que representam determinados bairros ou regiões são vistos com naturalidade. Além disso, para ele o morador do local não é obrigado a votar em um postulante da sua região.

“O voto é individual, livre. Uma pessoa pode prometer voto em um candidato e na hora votar em outro. É mais um trabalho de conscientização do próprio candidato com a população, de mostrar a importância de ter um vereador para defender o local”, apontou.

Confira o número de candidatos a vereador por bairro